جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصديه لطائرتين مسيرتين عبرتا الحدود من غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إنه تصدى لطائرتين مسيرتين عبرتا الحدود من قطاع غزة فيما أعلنت حركة «حماس» مسؤوليتها عن إطلاقهما.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب «تم رصد طائرتين مسيرتين أثناء عبورهما الأراضي الفلسطينية المحتلة من قطاع غزة ... والتصدي لهما» في منطقة نير عوز وعين هيسور قرب الحدود. من جانبها أعلنت حماس أن «كتائب القسام استهدفت لأول مرة أهدافًا للاحتلال في عمق أراضينا المحتلة»، بحسب «فرانس برس».

وكثّف الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة ليل الأحد الإثنين في الأسبوع الثالث من عدوانها على قطاع غزة، مع تواصل ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع المحاصر وتزايد المطالب بدخول مساعدات إضافية لتخفيف عبء الأزمة الانسانية.

الاحتلال ينفذ مداهمات محدودة في قطاع غزة

وتجاوزت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر لليوم الـ17 على التوالي 5 آلاف «شهيد» أغلبهم من الأطفال والنساء، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم. وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة وصلت إلى 5087 «شهيدًا»، منهم 2055 طفلًا و1119 سيدة و217 مسنًا، إضافة إلى إصابة 15273 بجراح مختلفة.

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أن قوات برية نفذت مداهمات محدودة في قطاع غزة بهدف «قتل مسلحين والبحث عن الرهائن». ورفع جيش الاحتلال، في بيان، عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم لدى حركات المقاومة في غزة، إلى 222 شخصًا، بزيادة 10 أشخاص عما أعلنه الناطق باسم الجيش دانيال هاجاري، الأحد.

غارات عنيفة ودامية انتقامية بحق المدنيين

وكان المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس، أعلن اليوم الإثنين، مقتل 70 شخصا على الأقل في غارات جوية إسرائيلية، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب نحو 320 هدفا في القطاع في الساعات الـ24 الماضية.

وقال المكتب «أكثر من 60 شهيدا الليلة حتى الآن إثر غارات عنيفة ودامية انتقامية بحق المدنيين»، بينها غارة قتلت 17 شخصا في ضربة واحدة في جباليا شمال القطاع. وأعلن المكتب «انتشال 10 شهداء على الأقل» من استهداف منزل في دير البلح وسط القطاع صباح الإثنين، ما يرفع عدد القتلى منذ ليل الأحد إلى 70 على الأقل