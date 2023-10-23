  • Alwasat News
Atwasat

الولايات المتحدة تكشف تأسيس مراكز لاستعادة تصنيع أشباه الموصلات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 03:23 مساء
الولايات المتحدة تكشف تأسيس مراكز لاستعادة تصنيع أشباه الموصلات
وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في واشنطن 4 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

كشفت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، قائمة ضمت 31 مركزا للتكنولوجيا تتحرك لتأسيسها في إطار خطة استثمارية كبيرة يأمل الرئيس جو بايدن بأن تساعده على الفوز مجددا في الانتخابات، وتستند الخطة إلى «قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم» الذي جرى تمريره العام الماضي ووفر حزم دعم بقيمة 52 مليار دولار لتحفيز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريمونودو إن هذه المراكز ستستحدث وظائف وتعزز الأمن القومي والاقتصاد، مضيفة أن «الاستثمارات تؤكد على قدرتنا على التنافس وبصراحة، التفوق على باقي العالم»، حسب وكالة «فرانس برس».

-اليابان تعتزم الحد من تصدير معدات على ارتباط بأشباه الموصلات
-اليابان تقيد صادرات معدات صنع الرقائق إلى الصين

جرى اختيار المراكز من بين 400 مركز جرى ترشيحها وستتنافس حاليا للحصول على منح تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار، وتُصنع هذه المكونات التي تعد ضرورية في عديد القطاعات بما في ذلك السيارات والمعدات الكهربائية والدفاع في آسيا خصوصا، وأدرجت إدارة بايدن بناء مصانع للشرائح الإلكترونية ضمن أهم أولوياتها.

وستركز عدة مراكز تكنولوجيا على أشباه الموصلات مثل «مركز تيكسوما التكنولوجي لأشباه الموصلات» في تكساس وأوكلاهوما.

تصميمات جديدة لاستعادة الريادة
وقالت ريموندو إنه «سيكون بإمكان أصحاب المشاريع تجربة تصميمات جديدة لأشباه الموصلات مع ضمان وصول عمال من خلفيات متباينة لهذه الوظائف»، مضيفة «خسرنا تفوقنا في صناعة أشباه الموصلات وستسمح لنا استثمارات في مراحل بحث وتطوير مبكرة كهذه في تكساس وأوكلاهوما باستعادة تفوقنا ومواصلة الريادة».

وستتخصص مراكز التكنولوجيا هذه الواقعة في 32 ولاية وبورتوريكو في مجالات مثل الانتقال إلى الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة الكمية.

وقالت الوزيرة «هناك أماكن في الولايات المتحدة مثل سان فرانسيسكو وجنوب كاليفورنيا وبوسطن تعد مراكز تكنولوجيا بحكم الأمر الواقع وكانت القوة المحركة خلف جزء كبير من إبداعنا وازدهارنا»، مضيفة أنها «مع ذلك لا تعكس الإمكانات الكاملة لبلادنا»، مشيرة إلى أن «بإمكان أميركا تقديم أكثر من ذلك بكثير. وهذه الأسواق، سيليكون فالي ومثيلاتها، لا تهيمن على السوق في ما يتعلق بالأفكار العظيمة».

ويروج بايدن المرشح لولاية رئاسية ثانية لاستراتيجية استثمارية واسعة تتمحور حول إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من الاعتماد على الإنتاج في الخارج وإفراغ المدن الصناعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيان غربي جديد يدعم «إسرائيل» وسط قصف وحشي واستمرار العدوان على غزة

بيان غربي جديد يدعم «إسرائيل» وسط قصف وحشي واستمرار العدوان على غزة
«بلومبرغ»: الولايات المتحدة و«إسرائيل» تناقشان إنشاء حكومة موقتة في غزة

«بلومبرغ»: الولايات المتحدة و«إسرائيل» تناقشان إنشاء حكومة موقتة في غزة
يوفنتوس يحافظ على مركزه الثالث بعد الفوز في عقر دار ميلان

يوفنتوس يحافظ على مركزه الثالث بعد الفوز في عقر دار ميلان
379 شهيدا فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يوم

379 شهيدا فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يوم
اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز
مشاهد مأساوية وبكاء وانهيارات.. سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على جثامين أقاربهم

مشاهد مأساوية وبكاء وانهيارات.. سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على ...
الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن «طريق الخطأ»

الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة ...
مصادر لـ«بوابة الوسط» تسليم جثمان إبراهيم نجل العميد المهدي البرغثي إلى ذويه في بنغازي

مصادر لـ«بوابة الوسط» تسليم جثمان إبراهيم نجل العميد المهدي البرغثي إلى ذويه في ...
اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية

اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية
الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل

الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل
الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة

الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة
مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي

مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي
«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها

تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها
فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»

فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة

«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة
ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»

ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
محكمة روسية تمدد توقيف الصحفية الأميركية آلسو كورماشيفا إلى 5 ديسمبر
محكمة روسية تمدد توقيف الصحفية الأميركية آلسو كورماشيفا إلى 5 ...
وزير الدفاع الإيراني: اعتداءات «إسرائيل» الوحشية في غزة انتحار سياسي
وزير الدفاع الإيراني: اعتداءات «إسرائيل» الوحشية في غزة انتحار ...
الشرطة الألمانية تخلي مباني إثر تهديد بوجود قنبلة في محطة تلفزيونية
الشرطة الألمانية تخلي مباني إثر تهديد بوجود قنبلة في محطة ...
الكرملين: أميركا لا تستطيع بناء «النظام العالمي الجديد»
الكرملين: أميركا لا تستطيع بناء «النظام العالمي الجديد»
الولايات المتحدة تكشف تأسيس مراكز لاستعادة تصنيع أشباه الموصلات
الولايات المتحدة تكشف تأسيس مراكز لاستعادة تصنيع أشباه الموصلات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
المزيد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصديه لطائرتين مسيرتين عبرتا الحدود من غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصديه لطائرتين مسيرتين عبرتا ......
مسودة: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «وقف إنساني» للحرب في غزة
مسودة: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «وقف إنساني» للحرب في غزة...
إسبانيا تضبط آثارا مسروقة من أوكرانيا بقيمة 64 مليون دولار
إسبانيا تضبط آثارا مسروقة من أوكرانيا بقيمة 64 مليون دولار...
الولايات المتحدة تكشف تأسيس مراكز لاستعادة تصنيع أشباه الموصلات
الولايات المتحدة تكشف تأسيس مراكز لاستعادة تصنيع أشباه ......
الكرملين: أميركا لا تستطيع بناء «النظام العالمي الجديد»
الكرملين: أميركا لا تستطيع بناء «النظام العالمي الجديد»...
المزيد