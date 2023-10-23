الكرملين: أميركا لا تستطيع بناء «النظام العالمي الجديد»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الكرملين، إن روسيا تتفق مع الرئيس الأميركي جو بايدن، على ضرورة بناء «نظام عالمي جديد»، لكنها تختلف معه في «قدرة الولايات المتحدة على بنائه».

وأوضح الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، في اتصال مع الصحفيين، الاثنين، أن الولايات المتحدة تتحدث عن «نظام عالمي (يتمحور حولها) لكنه لن يكون موجوداً في المستقبل»، وفق وكالة «رويترز».

موسكو تتفق بشكل نادر مع بايدن

وقال بايدن في خطاب ألقاه، الجمعة، إن النظام الذي كان يعمل بشكل جيد لمدة 50 عاماً بعد الحرب العالمية الثانية «فقد زخمه نوعاً ما» وهناك حاجة إلى نظام جديد، مشيراً إلى أن «الأميركيين لديهم فرصة للقيام بأشياء، إذا كنا جريئين بما فيه الكفاية، وكان لدينا ما يكفي من الثقة في أنفسنا، لتوحيد العالم بطرق لم تحدث من قبل».

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وأضاف بيسكوف، أن موسكو تتفق بشكل نادر مع بايدن بشأن الحاجة إلى نظام جديد يكون «خالياً من تركيز جميع آليات الحكم العالمي بين يدي دولة واحدة».