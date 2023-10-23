وزير الدفاع الإيراني: اعتداءات «إسرائيل» الوحشية في غزة انتحار سياسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، إن «وحشية هجمات إسرائيل تعني انتحارها سياسياً».

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، الاثنين، عن أشتياني قوله في اتصال هاتفي مع نظيره السوري علي محمود عباس، إن «الاعتداءات الوحشية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل تتعارض مع كل قواعد الحرب وحقوق الإنسان وتحرك الرأي العام ما يعني بالنسبة لها انتحاراً سياسياً»، وفق وكالة «الشرق».

«الوضع في فلسطين مؤلم ومحزن»

وأدان الوزير «جرائم إسرائيل»، مستنكراً قصف مستشفى المعمداني في غزة، وقال «إن الوضع في فلسطين مؤلم ومحزن»، معتبراً أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الانتقام من «فشله العملياتي والاستخباراتي غير المسبوق بقتل الأطفال والأبرياء».

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من جانبه قال الوزير السوري إن هجمات الاحتلال على مطاري حلب ودمشق «تظهر ضعفه الداخلي خاصة في ساحة المعركة».

والأحد، خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سورية، عن الخدمة الأحد جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن ما أدى لمقتل مدني، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلاً عن مصدر عسكري.