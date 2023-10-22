الإليزيه: ماكرون يزور «إسرائيل» الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إلى تل أبيب حيث يلتقي خصوصًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الإليزيه الأحد.

وفي 12 أكتوبر الجاري، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى رد «قوي وعادل» على ما وصفها بـ«العملية الإرهابية» التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدا أن بلاده ستقوم «بكل ما في وسعها» لتأمين الإفراج عن الأسرى لدى الحركة.

ولا يزال سبعة فرنسيين في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم جميعا أسرى لدى حماس، وفق ما أورد ماكرون في وقت سابق.