أوستن: الولايات المتحدة «لن تتردد في التحرك» عسكريًا حال توسع النزاع

القاهرة - بوابة الوسط

حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأحد من أن الولايات المتحدة «لن تتردد في التحرك» عسكريًا ضد أي «منظمة» أو «بلد» يسعى إلى «توسيع» النزاع في الشرق الأوسط.

وبعد بضع ساعات من إعلان «البنتاغون» تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة في مواجهة التصعيد الأخير من جانب إيران وقواتها بالوكالة، صرح أوستن لمحطة «إيه بي سي نيوز»، مخاطبًا «من يسعون إلى توسيع النزاع: (...) نصيحتنا هي لا تقوموا بذلك. نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد تاليًا في التحرك»، بحسب «فرانس برس».

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن‭ ‬في وقت سابق الأحد إن واشنطن ترى احتمالًا لتصعيد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بسبب أفعال إيران ووكلائها في المنطقة. وأضاف بلينكن لشبكة «إن.بي.سي نيوز» في مقابلة أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، وأنها تأمل في إطلاق المزيد من الرهائن لدى حركة حماس.

نتنياهو يحذر حزب الله

كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله من مغبة فتح جبهة حرب ثانية مع الاحتلال الإسرائيلي وقال إن ذلك من شأنه أن يدفع الاحتلال لتنفيذ ضربات مضادة بقوة «لا يمكن تخيلها» ويأتي بدمار و«خراب» على لبنان.

- جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنواجه حماس فوق الأرض وتحتها

- الاحتلال يؤكد وجود 212 أسيرا في قطاع غزة

وفي نص رسمي لإفادة أدلى بها نتنياهو لكوماندوز من الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان قال أيضًا «لا يمكن أن أقول لكم الآن ما إذا كان حزب الله سيقرر دخول الحرب بالكامل». وأضاف نتنياهو للقوات أن الحرب الدائرة حاليًا هي بمثابة «التحرك أو موت» بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي.