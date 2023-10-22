دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود إلى قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مسؤول في معبر رفح عند الحدود بين قطاع غزة ومصر لوكالة «فرانس برس»، اليوم الأحد، دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود منذ اندلاع الحرب بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.

ونقلت «فرانس برس» عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ومصدر مصري قولهما إن ست شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

ويعاني قطاع غزة من حصار مشدد تفرضه قوات الاحتلال التي تشن عدوانًا غير مبرر على القطاع منذ أسبوعين بدعم من القوى الغربية، ما تسبب في مقتل وإصابة آلاف المدنيين العُزَّل غالبيتهم من النساء والأطفال.