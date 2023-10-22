نتنياهو: إذا دخل حزب الله الحرب فإنه يرتكب أكبر خطأ في حياته

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حزب الله «سيرتكب أكبر خطأ في حياته» إذا ما قرر الدخول في حرب ضد الدولة العبرية.

وقال نتنياهو خلال تفقده لقوات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان «سنضربه بقوة لا يمكن تخيلها وسيكون أثرها على الدولة اللبنانية مدمرًا»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

واعتبر نتنياهو أن الحرب الظالمة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة مسألة «حياة أو موت» بالنسبة لدولته، لافتًا إلى أنه «لا يمكن القول بعد ما إذا كان حزب الله سيقرر الدخول في الحرب بالكامل».