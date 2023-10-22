اليوم.. قادة أميركا اللاتينية يبحثون مسألة الهجرة إلى الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه قادة ووزراء خارجية دول أميركا اللاتينية، لدى اجتماعهم اليوم الأحد في المكسيك، مهمة شاقة تتمثّل في إيجاد حل لأزمة الهجرة نحو الولايات المتحدة وتداعياتها على قارّتين.

وباتت مسألة الهجرة قضية جوهرية في الولايات المتحدة والمكسيك، اللتين تستعدان لإجراء انتخابات رئاسية العام المقبل. وخلال 2023، وصل 1,7 مليون مهاجر إلى الحدود بين البلدين، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووفق إحصاءات الحكومة المكسيكية، وصل إلى البلاد في سبتمبر وحده، 600 ألف مهاجر من فنزويلا و35 ألفا من غواتيمالا و27 ألفا من هندوراس.

وقالت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا هذا الأسبوع «يصعب جدا إدارة هذه الأعداد في غياب سياسة هجرة لا يقتصر التعامل خلالها (مع المسألة) على الولايات المتحدة والمكسيك، بل يشمل أيضا الجزء الشمالي من أميركا الجنوبية (وصولا) للولايات المتحدة».

تشكيل جبهة موحدة

وشدد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لويس أوبرادور، في تصريحات سابقة على أهمية «الاتفاق» على سياسة للهجرة، «لأنه يمكننا القيام بالعديد من الأمور» داخل أميركا اللاتينية، مشيرا إلى أن دول أميركا اللاتينية يمكنها في ضوء ذلك تشكيل جبهة موحدة «والبحث عن تعاون الحكومة الأميركية».

ويتوقع أن يحضر القمة التي تقام في تشاباس بجنوب المكسيك، رؤساء كولومبيا وكوبا والإكوادور وغواتيمالا وهندوراس وفنزويلا ورئيس وزراء هايتي.

وأوضحت بارسينا أن القمة هدفها ثني الساعين للهجرة عن القيام بذلك، من خلال برامج اقتصادية تحفيزية، وتقييم العقوبات الأميركية على فنزويلا وكوبا، والبحث في «مسارات انتقال العمالة» إلى الولايات المتحدة.

واعتبرت الباحثة في قضايا الهجرة دولوريس باريس بومبو، أن قمة المكسيك هي بداية مرحب بها «للحوار مع دول الجنوب»، لكنها قد لا تحقق الكثير.

وأضافت لوكالة «فرانس برس»، أن المكسيك تهدف إلى تخفيف عبء الهجرة عبر السعي إلى نهج إقليمي في التعامل معها.

تحديات للدول المجاورة في أميركا الجنوبية

وفي ظل العقوبات الأميركية وأزمات سياسية واقتصادية داخلية، غادر 7,1 مليون شخص فنزويلا خلال الأعوام الماضية، ما سبّب تحديات للدول المجاورة في أميركا الجنوبية.

ورأت الباحثة باريس بومبو، أن التباينات الشاسعة في سياسة الهجرة للولايات المتحدة بين الرئيس الديموقراطي جو بايدن وسلفه الجمهوري دونالد ترامب، أضافت إلى تبعات هذه القضية في أميركا الجنوبية، موضحة أن الولايات المتحدة «تمنح أولويات لبعض البلدان، ثم تقوم فجأة بإغلاق الباب وتغيير برامجها».

- الولايات المتحدة تستعد لموجة هجرة كبيرة من حدود المكسيك

اعتمد بايدن سياسات متعددة سعيا للحد من عدد المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك إبرام اتفاق مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الرغم من أن واشنطن لا تعترف بإعادة انتخابه في 2018.

وعاد نحو 130 فنزويليا إلى بلادهم الأربعاء على متن رحلة خاصة من الولايات المتحدة في أول عملية ترحيل كهذه في إطار الاتفاق بين البلدين.

وقالت السلطات الأميركية مؤخرا إن واشنطن تعيد مهاجرين إلى بلادهم خصوصا في أميركا الوسطى والجنوبية، على متن نحو 70 رحلة أسبوعيا. في المقابل، حمت واشنطن من الترحيل 472 ألف فنزويلي للسماح لهم بالحصول على تصاريح إقامة وعمل خلال مهلة 18 شهرا، على أن يقتصر ذلك على أولئك الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة قبل 31 يوليو 2023.

وتوصلت السلطات الأميركية والمكسيكية في سبتمبر الماضي، إلى اتفاق يتيح لمكسيكو ترحيل بعض المهاجرين الذين يتمّ طردهم من الولايات المتحدة إليها.