  • Alwasat News
Atwasat

اليوم.. قادة أميركا اللاتينية يبحثون مسألة الهجرة إلى الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 11:54 صباحا
اليوم.. قادة أميركا اللاتينية يبحثون مسألة الهجرة إلى الولايات المتحدة
الرئيس المكسيكي، 10 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

يواجه قادة ووزراء خارجية دول أميركا اللاتينية، لدى اجتماعهم اليوم الأحد في المكسيك، مهمة شاقة تتمثّل في إيجاد حل لأزمة الهجرة نحو الولايات المتحدة وتداعياتها على قارّتين.

وباتت مسألة الهجرة قضية جوهرية في الولايات المتحدة والمكسيك، اللتين تستعدان لإجراء انتخابات رئاسية العام المقبل. وخلال 2023، وصل 1,7 مليون مهاجر إلى الحدود بين البلدين، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووفق إحصاءات الحكومة المكسيكية، وصل إلى البلاد في سبتمبر وحده، 600 ألف مهاجر من فنزويلا و35 ألفا من غواتيمالا و27 ألفا من هندوراس.

وقالت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا هذا الأسبوع «يصعب جدا إدارة هذه الأعداد في غياب سياسة هجرة لا يقتصر التعامل خلالها (مع المسألة) على الولايات المتحدة والمكسيك، بل يشمل أيضا الجزء الشمالي من أميركا الجنوبية (وصولا) للولايات المتحدة».

تشكيل جبهة موحدة
وشدد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لويس أوبرادور، في تصريحات سابقة على أهمية «الاتفاق» على سياسة للهجرة، «لأنه يمكننا القيام بالعديد من الأمور» داخل أميركا اللاتينية، مشيرا إلى أن دول أميركا اللاتينية يمكنها في ضوء ذلك تشكيل جبهة موحدة «والبحث عن تعاون الحكومة الأميركية».

ويتوقع أن يحضر القمة التي تقام في تشاباس بجنوب المكسيك، رؤساء كولومبيا وكوبا والإكوادور وغواتيمالا وهندوراس وفنزويلا ورئيس وزراء هايتي.

وأوضحت بارسينا أن القمة هدفها ثني الساعين للهجرة عن القيام بذلك، من خلال برامج اقتصادية تحفيزية، وتقييم العقوبات الأميركية على فنزويلا وكوبا، والبحث في «مسارات انتقال العمالة» إلى الولايات المتحدة.

واعتبرت الباحثة في قضايا الهجرة دولوريس باريس بومبو، أن قمة المكسيك هي بداية مرحب بها «للحوار مع دول الجنوب»، لكنها قد لا تحقق الكثير.

وأضافت لوكالة «فرانس برس»، أن المكسيك تهدف إلى تخفيف عبء الهجرة عبر السعي إلى نهج إقليمي في التعامل معها.

تحديات للدول المجاورة في أميركا الجنوبية
وفي ظل العقوبات الأميركية وأزمات سياسية واقتصادية داخلية، غادر 7,1 مليون شخص فنزويلا خلال الأعوام الماضية، ما سبّب تحديات للدول المجاورة في أميركا الجنوبية.

ورأت الباحثة باريس بومبو، أن التباينات الشاسعة في سياسة الهجرة للولايات المتحدة بين الرئيس الديموقراطي جو بايدن وسلفه الجمهوري دونالد ترامب، أضافت إلى تبعات هذه القضية في أميركا الجنوبية، موضحة أن الولايات المتحدة «تمنح أولويات لبعض البلدان، ثم تقوم فجأة بإغلاق الباب وتغيير برامجها».

- الولايات المتحدة تستعد لموجة هجرة كبيرة من حدود المكسيك

اعتمد بايدن سياسات متعددة سعيا للحد من عدد المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك إبرام اتفاق مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الرغم من أن واشنطن لا تعترف بإعادة انتخابه في 2018.

وعاد نحو 130 فنزويليا إلى بلادهم الأربعاء على متن رحلة خاصة من الولايات المتحدة في أول عملية ترحيل كهذه في إطار الاتفاق بين البلدين.

وقالت السلطات الأميركية مؤخرا إن واشنطن تعيد مهاجرين إلى بلادهم خصوصا في أميركا الوسطى والجنوبية، على متن نحو 70 رحلة أسبوعيا. في المقابل، حمت واشنطن من الترحيل 472 ألف فنزويلي للسماح لهم بالحصول على تصاريح إقامة وعمل خلال مهلة 18 شهرا، على أن يقتصر ذلك على أولئك الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة قبل 31 يوليو 2023.

وتوصلت السلطات الأميركية والمكسيكية في سبتمبر الماضي، إلى اتفاق يتيح لمكسيكو ترحيل بعض المهاجرين الذين يتمّ طردهم من الولايات المتحدة إليها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها

تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»

ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة فلسطينية

بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة ...
رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية

رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية
محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة ...
شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز

شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟

شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟
النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)

النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)
«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد

«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد
كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة

كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة
غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم

غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم
منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة

منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس وزراء أستراليا يزور الصين الشهر المقبل للمرة الأولى منذ 2016
رئيس وزراء أستراليا يزور الصين الشهر المقبل للمرة الأولى منذ 2016
«ناتو»: التطور النشط للعلاقات الروسية الصينية يزيد خطر الصدام مع الحلف
«ناتو»: التطور النشط للعلاقات الروسية الصينية يزيد خطر الصدام مع ...
هزات أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب المكسيك ونيبال
هزات أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب المكسيك ونيبال
اليوم.. قادة أميركا اللاتينية يبحثون مسألة الهجرة إلى الولايات المتحدة
اليوم.. قادة أميركا اللاتينية يبحثون مسألة الهجرة إلى الولايات ...
الصيادون اليابانيون يأملون تحسين العلاقات مع روسيا
الصيادون اليابانيون يأملون تحسين العلاقات مع روسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
المزيد
رئيس الوزراء الأسترالي يزور الصين لتعزيز التقارب بين بكين وكانبيرا
رئيس الوزراء الأسترالي يزور الصين لتعزيز التقارب بين بكين ......
السجن لصحفيتين إيرانيتين لتغطيتهما وفاة مهسا أميني
السجن لصحفيتين إيرانيتين لتغطيتهما وفاة مهسا أميني...
إيران تحذّر الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة من «خروج الوضع عن السيطرة»
إيران تحذّر الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة من «خروج ......
الصيادون اليابانيون يأملون تحسين العلاقات مع روسيا
الصيادون اليابانيون يأملون تحسين العلاقات مع روسيا...
اليوم.. قادة أميركا اللاتينية يبحثون مسألة الهجرة إلى الولايات المتحدة
اليوم.. قادة أميركا اللاتينية يبحثون مسألة الهجرة إلى ......
المزيد