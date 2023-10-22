هزات أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب المكسيك ونيبال

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك، على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا)، بأن هزات أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت ولاية غيريرو في جنوب المكسيك.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن الزلزال وقع مساء أمس السبت، حسب «روسيا اليوم».

ووقع مركز الزلزال على بعد 57 كيلومترا جنوب شرق مدينة سان ماركوس التي يبلغ عدد سكانها حوالي 13.3 ألف نسمة، وكانت بؤرة الهزات على عمق عشرة كيلومترات.

وأكدت الهيئة على عدم تلقيها أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

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في الوقت ذاته أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، في بيان له، بأنه جرى تسجيل وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة في نيبال بالقرب من الحدود مع الهند.

ووقع مركز الزلزال على بعد 57 كيلومترا جنوب شرق مدينة سان ماركوس - مدينة كاتماندو التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.44 مليون نسمة، وفقا للبيان، وكانت بؤرة الهزات على عمق 14 كيلومترات.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بسبب الزلزال.