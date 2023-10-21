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أوستن يؤكد لنظيره الأوكراني استمرار المساعدة العسكرية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 01:15 مساء
أوستن يؤكد لنظيره الأوكراني استمرار المساعدة العسكرية الأميركية
أرشيفية الإنترنت
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تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف ووعد بالسعي للحصول على أموال إضافية من «كونغرس» لمواصلة المساعدات العسكرية حسبما أفاد المكتب الصحفي لـ«بنتاغون».

وأرسلت الإدارة الأميركية يوم أمس الجمعة، إلى «كونغرس» طلب ميزانية إضافية تتضمن أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، حسب «روسيا اليوم».

وأضاف المكتب الصحفي: «تحدث وزير الدفاع لويد أوستن عبر الهاتف اليوم مع وزير الدفاع الأوكراني. وجرى خلال ذلك التأكيد على استمرار الدعم الأميركي لأوكرانيا... وأكد الوزير أوستن مجددا التزام الإدارة بمطالبة كونغرس بالموارد التي تحتاجها أوكرانيا».

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وناقش أوستن وأوميروف، النتيجة الناجحة لاجتماع الدول المانحة للمساعدات العسكرية الأسبوع الماضي، إضافة إلى آخر التطورات على الأرض في أوكرانيا.

ويشار إلى أن روسيا أرسلت مذكرة إلى دول الـ«ناتو» بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

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