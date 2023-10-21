قتيلان وجريحان في ضربات روسية بجنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تسببت ضربات روسية عدة، بمقتل ما لا يقلّ عن شخصَين وإصابة اثنين آخرين في جنوب أوكرانيا في الساعات الـ24 الأخيرة، لا سيّما في مدينة كريفي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

مساء الجمعة، أدّى قصف منطقة سكنية إلى مقتل شخص وإصابة آخر في كريفي ريغ في منطقة دنيبروبتروفسك، بحسب الشرطة الوطنية.

وقال مكتب الرئاسة إن المرأة الجريحة تبلغ 57 عامًا، وأُصيبت بشظية ونُقلت إلى المستشفى في حالة خطرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ضربة على مجمع صناعي

وقالت الشرطة إن حريقًا اندلع أيضًا خلال الليل، بسبب ضربة على مجمع صناعي وأخمدت النيران لاحقا.

وأضاف المكتب الرئاسي «تضررت منشآت حيوية».

وإلى الجنوب، في منطقة خيرسون، أدّت سلسلة من الضربات إلى مقتل شخص وإصابة آخر منذ صباح الجمعة، وفق المصدر نفسه.

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تسببت هجمات بإصابة ما مجموعه شخصَين في منطقتَي خاركيف ودونيتسك في الشرق، بحسب السلطات.

وأشار المكتب الرئاسي إلى أن عدة بلدات في دونيتسك تعرّضت «لنيران الروس» بينها أفدييفكا.

وتقع مدينة أفدييفكا على الجبهة منذ العام 2014، وعلى بعد 13 كيلومترًا شمال دونيتسك «العاصمة» الخاضعة للسيطرة الروسية للمنطقة التي تحمل الاسم نفسه، والتي أعلن بوتين ضمّها العام الماضي.