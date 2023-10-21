بايدن: هجوم حماس هدفه عرقلة تطبيع العلاقات بين «إسرائيل» والسعودية

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة عن اعتقاده، بأن هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس على الاحتلال الإسرائيلي، في 7 أكتوبر الحالي، كان يستهدف عرقلة تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاحتلال الإسرائيلي.

وقال بايدن، خلال مناسبة لجمع التبرعات من أجل الانتخابات «أحد الأسباب (...) التي دفعت حماس للهجوم على إسرائيل (...) كان لأنهم علموا بأنني كنت على وشك الجلوس مع السعوديين»، مضيفا أن «السعوديين أرادوا الاعتراف بإسرائيل (...) وتوحيد الشرق الأوسط»، وفق ادعائه.

ويُعتقد أن الرياض وتل أبيب كانتا تقتربان من توقيع اتفاق للتطبيع قبل إطلاق المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الحالي، عملية طوفان الأقصى.