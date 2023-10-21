ماكرون: قطر أدت دورا مهما جدا في الإفراج عن الرهينتين الأميركيتين لدى حماس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن قطر أدت دورا رئيسيا في إفراج حركة المقاومة الفلسطينية حماس عن رهينتين أميركيتين احتجزتهما منذ إطلاقها عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الحالي.

وقال ماكرون لعدد من الصحفيين «هذه نتيجة جيدة للغاية توصل إليها المفاوضون، وأدت فيها قطر دورا مهما جدا»، مضيفا أنه لا يستبعد التوجه إلى المنطقة في «الأيام المقبلة» اعتمادا على محادثاته مع القادة الإقليميين، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأطلقت حركة حماس الجمعة سراح الأميركية جوديث (59 عاما) وابنتها ناتالي (17 عاما) اللتين احتجزتهما في 7 أكتوبر.

وأظهرت صورة حصلت عليها «رويترز» بعد إطلاق سراحهما الأم وابنتها محاطتين بثلاثة من جنود الاحتلال وتمسك كل واحدة منهما بإحدى يدي جال هيرش المنسق الإسرائيلي لشؤون الأسرى والمفقودين.