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كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 07:36 صباحا
كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟
ناتالي شوشانا رعنان (الثانية يسار) وجوديث تاي رعنان (الثانية يمين) بعد افراج حماس عنهما اثر احتجازهما في السابع من أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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تعهد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما أسماه «القتال حتى النصر» في غزة، مما يشير إلى عدم توقف العدوان العسكري أو التراجع عن الغزو البري المتوقع للقطاع بعد أن أفرجت المقاومة الفلسطينية عن محتجزتين أميركيتين.

وأطلقت حركة حماس يوم الجمعة الأميركية جوديث (59 عاما) وابنتها ناتالي (17 عاما) اللتين احتجزتهما في هجومها على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر، وفق وكالة «رويترز». وأظهرت صورة حصلت عليها رويترز بعد إطلاقهما الأم وابنتها محاطتين بثلاثة من جنود الاحتلال وتمسك كل واحدة منهما بإحدى يدي جال هيرش المنسق الإسرائيلي لشؤون الأسرى والمفقودين.

وقال أوري رعنان والد الفتاة والذي جرى الاتصال به عبر الهاتف في بانوكبيرن بولاية إلينوي خارج شيكاغو إنه تحدث مع ابنته عبر الهاتف. وأضاف «تبدو في حالة جيدة تماما وسعيدة للغاية».

إطلاق أول محتجزتين
وكانت الأم وابنتها أول رهينتين أكد الجانبان إطلاقهما، منذ أن شن مقاومو حماس هجوما على بلدات إسرائيلية مما أدى إلى مقتل 1400 شخص، وأسروا نحو 200. وقال نتنياهو في بيان صدر في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة «اثنان من مخطوفينا موجودان في الوطن. لن نتخلى عن جهودنا لإعادة جميع المخطوفين والمفقودين»، حسب زعمه. وأضاف «وفي الوقت نفسه سنواصل القتال حتى النصر».

وقال الناطق باسم كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحماس أبوعبيدة في بيان «استجابة لجهود قطرية أطلقنا محتجزتين أميركيتين (أُم وابنتها) لدواع إنسانية، ولنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات (الرئيس جو) بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة».

ويحشد الاحتلال الإسرائيلي دبابات وقوات بالقرب من قطاع غزة استعدادا لغزو بري محتمل. وأدى عدوانها على غزة إلى استشهاد ما لا يقل عن 4137 فلسطينيا بينهم مئات الأطفال إضافة إلى تشريد أكثر من مليون شخص، وفقا لما ذكره مسؤولون فلسطينيون. وقال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت أمام لجنة بالـ«كنيست» إن تحقيق إسرائيل لأهدافها لن يكون سريعا أو سهلا. وتابع «سنطيح بمنظمة حماس. سندمر بنيتها العسكرية والحكومية. إنها مرحلة لن تكون سهلة. سيكون لها ثمن».

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