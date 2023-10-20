الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ عن تضامنها مع الفلسطينيين في غزة وأعلنت إضرابها، فيما يواجه القطاع عدوانا إسرائيليا متواصلا لليوم الرابع عشر على التوالي والذي خلف أكثر من أربعة آلاف «شهيدا»، أغلبهم من النساء والأطفال.

ونشرت تونبرغ صورة مع ثلاث أشخاص عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا) كتبت عليها «اليوم نضرب تضامنا مع فلسطين وغزة»، مضيفة «يتعين على العالم أن يرفع صوته ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين المتضررين».

وظهر تونبرغ ورفاقها في الصورة، وهم يرفعون لافتات تضامن مع غزة وفلسطين، كتب عليها «قف مع غزة، وفلسطين حرة، وهذا اليهودي يقف مع فلسطين»، بينما كتب أحدهم «العدالة المناخية الآن»، وهو النشاط الأساسي الذي تنشط فيه تونبرغ ورفيقاتها.

- ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4137 «شهيدا»

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 4137 «شهيدا» أغلبهم نساء وأطفال.

وقالت الوزارة في بيان، «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 مواطنا وإصابة 13162 آخرين بجروح مختلفة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

فيما أكد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية «37 مجزرة» ضد عائلات قطاع غزة، راح ضحيتها 352 «شهيدا» و669 إصابة بجراح مختلفة.