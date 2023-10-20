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الكرملين ينفي «اضطهاد» الأميركيين بعد توقيف صحفية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 01:27 مساء
الكرملين ينفي «اضطهاد» الأميركيين بعد توقيف صحفية
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف. (أرشيفية: الإنترنت)
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نفى الكرملين الجمعة «اضطهاد» مواطنين أميركيين بعد توقيف صحفية أميركية روسية، بتهمة عدم التصريح عن نفسها «كونها عميلة أجنبية».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، «ليس هناك حملة في روسيا لاضطهاد مواطنين أميركيين. هناك مواطنون أميركيون ينتهكون القانون، وتُتخذ بحقهم تدابير مناسبة»، وفق وكالة «فرانس برس».\

- اليوم.. محكمة في روسيا تبت بطلب توقيف صحفية روسية أميركية

وستعلن محكمة روسية الجمعة قرارها بشأن طلب توقيف الصحفية الروسية الأميركية، آلسو كورماشيفا، التي تعمل لحساب إذاعة أوروبا الحرة (راديو ليبرتي).

وقالت محكمة سوفيتسكي، في قازان عاصمة منطقة تتارستان بوسط روسيا، إنها ستبت في طلب الادعاء إيداع آلسو كورماشيفا قيد الحبس لاحتياطي، وهي ثاني صحفي أميركي يجرى توقيفه في روسيا في الأشهر القليلة الماضية، بعد مراسل وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش الموقوف منذ مارس بتهمة التجسس.

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