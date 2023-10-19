البنتاغون: هجوم اليمن «يحتمل» أن يكون موجها نحو «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

أسقطت مدمرة أميركية كانت «تجوب شمال البحر الأحمر»، الخميس، ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن «ويحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل» على ما أعلن البنتاغون.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية، خلال مؤتمر صحافي، عدم سقوط أي إصابات في صفوف المدمرة الأميركية «كارني» والمدنيين على الأرض «بحسب معلوماتنا».

وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي قوله إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية كانت مبحرة قرب اليمن اعترضت العديد من المقذوفات.

وواشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشاط الجماعات المدعومة من إيران مع تصاعد التوتر الإقليمي خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.