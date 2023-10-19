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استعداد روسي للنظر في مبادرة تركية جديدة بشأن الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 08:45 مساء
استعداد روسي للنظر في مبادرة تركية جديدة بشأن الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»
لافروف متحدثا للصحفيين في موسكو، الخميس 19 أكتوبر 2023. (وزارة الخارجية الروسية)
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أبدت روسيا استعدادها للتعاون والنظر في مبادرة تركية جديدة لتسوية الصراع الفلسطيني مع الاحتلال «الإسرائيلي»، مشددة على ضرورة أن تكون أي مقاربة في هذا الشأن مبنية على «توازن مصالح الأطراف» المختلفة المعنية بهذه القضية.

جاء الموقف الروسي على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، ردًا على سؤال بشأن موقف موسكو من المبادرة التركية «لإنشاء نظام الدول الضامنة لأطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بهدف التوصل إلى تسوية سلمية» وفق ما نشرته وزارة الخارجية الروسية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الخميس.

تقييم روسيا للمبادرة التركية
وبشأن تقييم روسيا لهذه المبادرة، قال لافروف «نحن على استعداد لمناقشة أي مقترحات بناءة»، لافتًا إلى أن المبادرة التركية التي سمع «عنها قبل أيام، تمليها الرغبة في تحقيق التهدئة وتطبيع الوضع».

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وتابع: «ما أقصده بالضبط أننا نود أن نسمع من أصدقائنا الأتراك، الذين نتواصل معهم، بما في ذلك بشأن هذه المسألة»، مذكرًا «بوجود آلية تضمن عملية تفاوض مستقرة»، في إشارة إلى «الآلية الرباعية» التي كانت برعاية الوسطاء الدوليين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الأميركيون أغلقوا الآلية الرباعية
وأضاف لافروف «في السنوات الأخيرة، قام الأميركيون بإغلاق هذه الآلية الرباعية، وتوقفوا عن التعاون في إطارها، محاولين احتكار عملية التفاوض برمتها وتقليصها إلى تقديم خدمات اقتصادية ضئيلة، وتقديم مساعدة للشعب الفلسطيني مقابل رفض إنشاء دولة فلسطينية، كما يقتضي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق أن تحدث أكثر من مرة عن توقيف الآلية الرباعية، منوهًا إلى أن «هذه تجربة حزينة لا نرغب في تكرارها».

وذكر لافروف أن روسيا تدعو «إلى أن تكون أي مقاربة مبنية على توازن مصالح الأطراف، وليس على فرض مصالح أحد على حساب الآخرين». وقال أيضًا «يبدو لي أن المبادرة التركية تمليها الرغبة في ضمان هذا التوازن. وسنكون على استعداد للتعاون في النظر فيها».

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