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بالتزامن مع احتجاجات داعمة لفلسطين.. واشنطن تنصح رعاياها حول العالم بـ«توخي الحذر»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 06:55 مساء
بالتزامن مع احتجاجات داعمة لفلسطين.. واشنطن تنصح رعاياها حول العالم بـ«توخي الحذر»
مقر وزارة الخارجية الأميركية (أرشيفية: الإنترنت)
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وجهت وزارة الخارجية الأميركية رسالة اليوم الخميس إلى موطنيها في الخارج بتوخي الحذر، وذلك بالتزامن مع مظاهرات واسعة متوقعة في العديد من دول العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل، والمدعوم أميركيًا.

وبررت الخارجية الأميركية في تحذيرها إلى مواطنيها بان ثمة «توترات متزايدة في مواقع مختلفة حول العالم، واحتمال وقوع هجمات إرهابية أو مظاهرات أو أعمال عنف ضد المواطنين والمصالح الأميركية»، بحسب قولها.

وطالب الخارجية مواطني الولايات المتحد بالبقاء في حالة تأهب في الأماكن التي يرتادها السياح، والتسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي «STEP» لتلقي المعلومات والتنبيهات وتسهيل تحديد الموقع في حالة الطوارئ في الخارج، بالإضافة إلى متابعة حسابات وزارة الخارجية على «فيسبوك» و«تويتر».

وفي وقت سابق اليوم حثّت سفارة الولايات المتحدة رعاياها على مغادرة لبنان «طالما الخيارات التجارية متاحة»، في تحذيرين جديدين على وقع التوتّر الذي تشهده الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وقالت السفارة الأميركية في رسالة إلى رعاياها في لبنان «تحثّ وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة»، وفقا لـ«فرانس برس».

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