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ارتفاع حصيلة القتلى الفرنسيين في «إسرائيل» إلى 28 شخصًا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 03:58 مساء
ارتفاع حصيلة القتلى الفرنسيين في «إسرائيل» إلى 28 شخصًا
عسكريان في أحد شوارع «تل أبيب - إسرائيل». (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجندر، الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى الفرنسيين في إسرائيل إلى 28 قتيلاً.

وقالت لوجندر إن فرنسا تأسف للوفاة المأساوية لمزيد من المواطنين الفرنسيين، ما يرفع حصيلة الضحايا الفرنسيين إلى 28 قتيلًا. وفق وكالة «فرانس برس».

وأشارت إلى أن سبعة فرنسيين ما زالوا أيضًا في عداد المفقودين، بعضهم رهائن لدى حركة حماس.

وردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة خلال الأشهر الأخيرة واستمرار اقتحام المسجد الأقصى، أطلقت حركة حماس عملية «طوفان الأقصى» منذ السابع من أكتوبر الجاري، فيما فرض الاحتلال حصارًا شاملًا وقطع المياه والكهرباء وإمدادات الوقود عن قطاع غزة، واستمرت طائراته بقصف المدنيين موقعة 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح.

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