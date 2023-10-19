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بعد الفيتو الأميركي.. الصين تدعو مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 10:10 صباحا
بعد الفيتو الأميركي.. الصين تدعو مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعربت الصين، الخميس، عن «خيبة أمل عميقة» حيال قرار الولايات المتحدة استخدام حق النقض لمنع تمرير مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «هدنة إنسانية» في الحرب على غزة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: «تشعر الصين بخيبة أمل عميقة حيال عرقلة الولايات المتحدة تبني مجلس الأمن مسودة قرار بشأن القضية الفلسطينية»، داعية المجلس الدولي إلى «القيام بدوره في التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الحرب»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

واستخدمت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار برازيلي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

ومن بين الدول الـ15 الأعضاء، صوتت 12 دولة لمصلحة القرار، وامتنعت اثنتان عن التصويت، إحداهما روسيا. لكن الولايات المتحدة، وهي إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية، صوتت ضده، وهو ما يكفي لإسقاطه، حسب الوكالة الفرنسية.

تأجيل التصويت مرتين 
وجرى تأجيل التصويت مرتين خلال اليومين المنصرمين على القرار الذي صاغته البرازيل في ظل محاولة الولايات المتحدة التوسط بشأن إدخال المساعدات إلى غزة. ودعت روسيا إلى تعديلات في مشروع القرار البرازيلي. في حين اتهم المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الدول الغربية التي رفضت تعديلات بلاده بأنهم «ضد وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط».

وقال رئيس جلسة مجلس الأمن الدولي: «للأسف، المجلس لم يتمكن من تبنى قرار بشأن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني». 

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