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مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 09:50 مساء
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
متظاهرون داخل مبني الكونغرس، الأربعاء 18 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
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أكد مئات من اليهود الأميركيين اعتصامهم في الكونغرس، وعدم المغادرة حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة.

واقتحم مئات المتظاهرين اليهود مبنى الكونغرس، للمطالبة بوقف الحرب على غزة، وسط هتافات داعمة فلسطين، ورافضة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد منظمو الاحتجاج، في بيان، استمرارهم في العصيان المدني حتى يدعو الكونجرس إلى وقف إطلاق النار في غزة، أو حتى يجبروهم على المغادرة

وأشار بيان «الصوت اليهودي من أجل السلام» إلى مقتل أكثر من 3000 فلسطيني، من بينهم 1000 طفل، الأسبوع الماضي، بسبب القنابل الإسرائيلية والأميركية، ونزوح أكثر من مليون شخص، مشددين على أن لديهم القدرة على وقف هذا العنف.

وتابع البيان: «ما نعرفه من الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في الماضي ضد الفلسطينيين هو أن القنابل لا تتوقف إلا عندما تكون هناك احتجاجات جماعية كافية من المجتمع الدولي. وعلينا أن نبنى هذه الصرخة بأسرع ما يمكن».

وشددوا على أنهم يدافعون عن «العدالة والكرامة لجميع الناس»، مشيرين إلى أن «الطريقة الوحيدة لضمان ذلك للفلسطينيين هي المطالبة بوقف إطلاق النار الآن، وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة».

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