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بايدن يجدد التزامه يإقامة دولة فلسطينية: «الأزمة الحالية تعزز الحاجة إلى حل الدولتين»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 06:04 مساء
بايدن يجدد التزامه يإقامة دولة فلسطينية: «الأزمة الحالية تعزز الحاجة إلى حل الدولتين»
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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جدد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، التزامه بإقامة دولة فلسطينية وسط الحرب المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وقال بايدن «مهما بلغت صعوبته، علينا أن نستمر في مواصلة السعي نحو إحلال السلام، علينا أن نواصل السعي نحو مسار يمكِّن كلًا من الإسرائيليين والشعب الفلسطيني من العيش بأمان وكرامة وسلام». وأضاف في ختام زيارته «بالنسبة لي، هذا يعني حل الدولتين»، وفق «فرانس برس».

دخول مساعدات إلى قطاع غزة
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة، وقال بايدن الذي يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة «وافقت إسرائيل على إمكانية بدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة» مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها من أجل «تحرك الشاحنات عبر الحدود في أسرع وقت ممكن».

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وحذر بايدن حليفته إسرائيل من الانسياق إلى الغضب على نحو أعمى، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

 الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى في غزة 
 وازدادت دموية الاحتلال الإسرائيلي مع دخول عملية «طوفان الأقصى» يومها الحادي عشر باستهداف مزيد من المدنيين في غزة، بعد أن قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأهلي المعمداني وقتل 500 على الأقل أكثرهم من الأطفال، وأثارت مشاهد مروعة غضبًا واستنكارًا عارمين عالميًا وعربيًا، وألغت قمة عمان التي كان من المفترض أن يحضرها الرئيس الأميركي جو بايدن.

 بايدن يتبنى الرواية الإسرائيلية
تبنى الرئيس الأميركي جو بايدن الرواية الإسرائيلية بشأن ما تعرض له مستشفى المعمداني في قطاع غزة أمس الثلاثاء من قصف أدى إلى وقوع مجزرة «مرعبة»، على حد وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وخلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب اليوم الأربعاء، قال بايدن «شعرت بحزن عميق وغضب شديد بسبب القصف الذي وقع في المستشفى في غزة أمس». مضيفًا «بناء على ما رأيته يبدو أن ذلك جرى من قبل الطرف الثاني»، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

الجهاد الإسلامي تنفي صحة الرواية الإسرائيلية
ونفت الجهاد الإسلامي صحة الرواية الإسرائيلية، قائلة إن تل أبيب تتنصل «من المسؤولية عن جريمة» عبر «فبركة الأكاذيب بشأن مجزرة المستشفى المعمداني»، مشيرة إلى أن الواقعة «خطيرة وتمهد لاستهداف مستشفيات أخرى»، وفق ما نقلته قناة «الجزيرة».

وقالت الحركة الفلسطينية إن الاتهامات التي يروج لها الاحتلال باطلة ولا أساس لها من الصحة، وإنها مثل باقي قوى المقاومة في غزة لا تستخدم دور العبادة ولا المنشآت العامة، لا سيما المستشفيات، كمراكز عسكرية أو لتخزين الأسلحة أو إطلاق الصواريخ.

 2000 عنصر في حالة تأهب
وأعلنت نائبة الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، سابرينا سينغ، الثلاثاء، أن وزير الدفاع لويد أوستن، «وضع نحو 2000 عنصر ومجموعة من الوحدات في حالة تأهب، مما يزيد من قدرة الوزارة على الاستجابة لأي تطور في الشرق الأوسط»..

وأكدت سينغ أن أوستن لم يتخذ أي قرار بنشر أي قوات في المنطقة في الوقت الحالي، على أن يواصل تقييم وضع القوات، ويظل على اتصال وثيق مع الحلفاء والشركاء.

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