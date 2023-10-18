رئيسي يتهم الولايات المتحدة بـ«التواطؤ في جرائم» الاحتلال الإسرائيلي في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة «متواطئة في جرائم» الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد القصف الدامي على المستشفى في غزة والذي أسفر عن مقتل المئات.

وفي كلمة ألقاها أمام آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط طهران للتضامن مع الفلسطينيين قال إن «شعوب العالم تعتبر أميركا متواطئة في جرائم النظام الصهيوني»، وفق «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الحداد العام في جميع أرجاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أرواح شهداء مستشفى المعمداني الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي في غزة الفلسطينية.

إيران تعلن حدادًا عامًا

وكتب رئيسي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» اليوم الأربعاء: «نيران القنابل الأميركية الإسرائيلية التي ألقيت على رؤوس الفلسطينيين المظلومين في مستشفى المعمداني في غزة الليلة ستبتلع الصهاينة قريبًا». وأضاف أنه «لا يجوز أن يصمت أي إنسان حر أمام جريمة الحرب هذه. إيران، مثل الأمة الإسلامية، تعلن حالة حداد عام الأربعاء في جميع أنحاء البلاد».

- «الصحة الفلسطينية»: 471 شهيدًا حصيلة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

- الآلاف يتظاهرون في طهران دعما لقطاع غزة

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه بعد أن دمرت منازلهم وبحثوا عن مكان آمن.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة إلى 471 شهيدًا.

471 شهيدًا جراء قصف مستشفى المعمداني

وأكدت الوزارة في بيان أن الحصيلة بلغت «471 شهيدًا وهناك 28 حالة حرجة، بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة» في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط. وتقول «حماس» إن القصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي..

وأثار القصف سلسلة إدانات دولية وتظاهرات في شوارع الضفة الغربية وطهران وعمَّان وإسطنبول وتونس وبيروت وغيرها من عواصم الدول العربية والأجنبية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادًا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء.