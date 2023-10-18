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الصين تندد بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة.. وتدعو إلى وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 01:05 مساء
الصين تندد بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة.. وتدعو إلى وقف إطلاق النار
وزارة الخارجية الصينية. (أرشيفية: الإنترنت)
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نددت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء بمجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي أدى الى مقتل أكثر من 500 شخص، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت الخارجية إن بكين «تشعر بالصدمة وتندد بشدة بسقوط عدد كبير من الضحايا في الهجوم على المستشفى في غزة»، داعية إلى «وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأودى القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل طيلة 12 يومًا بحياة أكثر من 3300 فلسطيني في قطاع غزة، ونحو 11 ألف جريح، فضلا عن دمار واسع طال المنازل وحتى مدارس «الأونروا» التي لجأ إليها آلاف الفلسطينيين من القصف، فيما تواصل قوات الاحتلال حصارًا خانقًا حال دون دخول المساعدات الإنسانية.

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