بايدن يتبنى الرواية الإسرائيلية حول مجزرة مستشفى المعمداني بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

تبنى الرئيس الأميركي جو بايدن الرواية الإسرائيلية بشأن ما تعرض له مستشفى المعمداني في قطاع غزة أمس الثلاثاء من قصف أدى إلى وقوع مجزرة «مرعبة»، على حد وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وخلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب اليوم الأربعاء، قال بايدن «شعرت بحزن عميق وغضب شديد بسبب القصف الذي وقع في المستشفى في غزة أمس». مضيفًا «بناء على ما رأيته يبدو أن ذلك جرى من قبل الطرف الثاني»، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

الجهاد الإسلامي تنفي صحة الرواية الإسرائيلية

ونفت الجهاد الإسلامي صحة الرواية الإسرائيلية، قائلة إن تل أبيب تتنصل «من المسؤولية عن جريمة» عبر «فبركة الأكاذيب بشأن مجزرة المستشفى المعمداني»، مشيرة إلى أن الواقعة «خطيرة وتمهد لاستهداف مستشفيات أخرى»، وفق ما نقلته قناة «الجزيرة».

وقالت الحركة الفلسطينية إن الاتهامات التي يروج لها الاحتلال باطلة ولا أساس لها من الصحة، وإنها مثل باقي قوى المقاومة في غزة، لا تستخدم دور العبادة ولا المنشآت العامة، لا سيما المستشفيات، كمراكز عسكرية أو لتخزين الأسلحة أو إطلاق الصواريخ.

إدانة دولية وعربية لمجازر «إسرائيل»

في المقابل، دان الأمين العام للأمم المتحدة المجزرة ووصفها بالمرعبة، رافضًا «سياسات العقاب الجماعي» التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، كما دانت روسيا وكندا وتركيا ومصر وإيران والأردن والسعودية والجزائر والعراق «القصف الإسرائيلي للمستشفى»، وطالبت ألمانيا بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنه «لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين»، وأكدت أن المشاهد في موقع المستشفى «مروعة».

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وأودى القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل طيلة 12 يومًا بحياة أكثر من 3300 فلسطيني في قطاع غزة، ونحو 11 ألف جريح، فضلا عن دمار واسع طال المنازل وحتى مدارس «الأونروا» التي لجأ إليها آلاف الفلسطينيين من القصف، فيما تواصل قوات الاحتلال حصارًا خانقًا حال دون دخول المساعدات الإنسانية.