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بايدن يصل تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 10:07 صباحا
بايدن يصل تل أبيب
الرئيس الأميركي جو بايدن في ديلاوير، 7 يوليو 2023. (أ ف ب)
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وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، مباشرة إلى تل أبيب بعد إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان بين بايدن والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبدالله.

جاء إلغاء القمة على خلفية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

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