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روسيا والإمارات تدعوان مجلس الأمن الدولي لاجتماع طارئ بعد قصف مستشفى المعمداني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 10:28 مساء
روسيا والإمارات تدعوان مجلس الأمن الدولي لاجتماع طارئ بعد قصف مستشفى المعمداني
جلسة سابقة بمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت روسيا والإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص.

وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عبر تلغرام «طلبت روسيا والإمارات العربية المتحدة عقد اجتماع علني لمجلس الأمن قبل ظهر 18 أكتوبر بسبب الضربة على مستشفى في غزة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 500 شخص على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن. وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة
وفي وقت سابق اليوم، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، يدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.

وفشل مشروع القرار الذي صاغته روسيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا الإثنين، إذ صوتت 5 دول لصالحه، وعارضته 4، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت، بحسب وكالة «فرانس برس».

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