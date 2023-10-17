الاتحاد الأوروبي بعد قصف مستشفى في غزة: استهداف منشآت مدنية مخالف للقانون الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام للاتحاد الأوروبي شارل ميشال الثلاثاء إن استهداف المنشآت المدنية في غزة ينتهك القانون الدولي بعد الغارة التي أوقعت ما لا يقل عن 500 شهيد في مستشفى الأهلي المعمداني.

وقال ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي «لقد حصلنا على هذه المعلومات عندما كنا معا خلال هذا الاجتماع الافتراضي مع القادة. يبدو أنه جرى تأكيده والهجوم على منشأة مدنية لا يتماشى مع القانون الدولي»، بحسب «فرانس برس».

ودانت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الضربة القاتلة التي استهدفت مستشفى في غزة، وطالبت بتوفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة «إكس»: «تدين منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني».

- منظمة الصحة العالمية تدين بشدة استهداف مستشفى المعمداني في غزة

- مصر تدين «بأشد العبارات» القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

- حصيلة أولية: أكثر من 500 شهيد في القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي في غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 500 شخص على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين.

أكثر من 500 شهيد من النازحين

وأفادت الوزارة، في بيان، بوقوع أكثر من 500 شهيد من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى في وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك مئات تحت الأنقاض.

من جانبها، دانت مصر «بأشد العبارات»، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني

واعتبرت مصر هذا «القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية»، مطالبة الاحتلال بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر «جميع دول العالم، لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة»، مطالبة «إسرائيل» بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.