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«إيرباص» تنتقد معارضة ألمانيا تصدير مقاتلات «يوروفايتر» للسعودية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 08:08 مساء
«إيرباص» تنتقد معارضة ألمانيا تصدير مقاتلات «يوروفايتر» للسعودية
مقاتلة من طراز «يوروفايتر». (الإنترنت)
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انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» جيوم فوري الحكومة الألمانية بسبب موقفها الصارم بشأن صادرات الأسلحة وذلك في مقابلة صحفية نشرت الثلاثاء؛ إذ تمنع برلين تسليم طائرات مقاتلة من طراز «يوروفايتر» إلى السعودية.

وقال فوري لجريدة «هاندلسبلات» الاقتصادية اليومية «موقف الحكومة الألمانية بشأن صادرات الأسلحة لبعض الدول مشكلة حقيقية». وأضاف «إذا أرادت ألمانيا أن تكون شريكًا موثوقًا به في مشروعات دفاعية كبرى فعليها حل أمر قيود الصادرات مع الأوروبيين الآخرين وليس بمنأى عنهم»، بحسب «رويترز».

وقال فوري للجريدة أيضًا إن الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى هدف التسليم هذا العام. وقال «أحرزنا الكثير من التقدم في سلاسل التوريد. ومع ذلك، تظل البيئة معقدة للغاية وتتطلب الكثير من العمل والاهتمام والوقت». ولم تحقق شركة إيرباص هدف التسليم العام الماضي.

فرنسا وألمانيا على خلاف بشأن الصادرات الدفاعية
ولطالما كانت فرنسا وألمانيا على خلاف بشأن الصادرات الدفاعية، حيث تتخذ برلين تقليديًا موقفًا أكثر حذرًا. وأوقفت برلين مبيعات الأسلحة إلى السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول العام 2018.

-  ألمانيا تُعلِّق صادرات السلاح إلى السعودية
-  صادرات السلاح الألمانية تسجل تضاعفًا العام 2015

ويرفض المستشار الألماني أولاف شولتس حتى الآن الضغوط الرامية إلى إلغاء حظر تسليم طائرات يوروفايتر إلى السعودية، ويعارض حزب الخضر، شريكه في الائتلاف، هذه الخطوة بشدة، ويرجع هذا إلى المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان ودور السعودية في حرب اليمن.

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