مستشفيات قطاع غزة المنهكة تتحول إلى مراكز إيواء للنازحين

القاهرة - بوابة الوسط

تكتظ أروقة وساحات مستشفيات قطاع غزة، شمالًا وجنوبًا، بنازحين تقطعت بهم السبل آملين ألا يتعرضوا للقصف الإسرائيلي المتواصل منذ عشرة أيام، ما يثقل كاهلها أكثر في ظل التدفق الهائل للجرحى والقتلى.

وبحسب تقرير لـ«فرانس برس» نصبت مئات العائلات خيامًا أو أقامت سواتر من قماش أو بطانيات للحصول على بعض الخصوصية بمستشفى ناصر في خان يونس (جنوب)، وجلست أميرة (44 عامًا) على الأرض لإعداد بعض شطائر الجبن لأطفالها، وتقول «نشعر بحكة في أجسامنا، لم نستحم منذ أسبوع»، مضيفة «الموت رحمة لنا».

على رصيف المستشفى، أكياس سوداء مليئة بالفضلات وجثث قطط وكلاب ميتة، بينما تفوح رائحة كريهة من جميع الجهات. وامتلأت باحة المستشفى بمئات العائلات التي تنام أرضًا رغم انخفاض درجات الحرارة والبرد في الليل، بينما ينام آخرون في السيارات، بحسب «فرانس برس».

المستشفيات في قطاع غزة «على وشك الانهيار»

وقالت منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة إن المستشفيات في قطاع غزة «على وشك الانهيار. الأروقة مكتظة بأشخاص يبحثون بطريقة يائسة عن مأوى آمن، والعدد يزداد».

وأضافت «هناك أكثر من ثلاثين ألف شخص لجأوا الى مستشفى الشفاء في مدينة غزة وحده، استنادًا إلى قسم التعاون الدولي في وزارة الصحة» التابعة لحماس. وتابع «نحن قلقون من انتشار الأوبئة بسبب النزوح والنقص في المياه والنظافة الشخصية بين الناس الذين هم في وضع مأساوي».

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ودعا الجيش الجمعة المدنيين في مدينة غزة (1.1 مليون نسمة) إلى الانتقال نحو جنوب القطاع، وحثهم السبت على عدم الإبطاء. لكن كثيرين آثروا البقاء في منازلهم بينما تدفق الآلاف لمستشفى الشفاء في مدينة غزة طلبا للأمان. ورغم توجه عشرات آلاف الأشخاص إلى الجنوب، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق جنوبية. وتعرضت اليوم رفح وخان يونس للقصف. وافترش آلاف الأشخاص في رفح وخان يونس في الجنوب حدائق المستشفيات ومدارس الأونروا.

وأطلقت حماس في السابع من أكتوبر عملية «طوفان الأقصى» التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق فلسطينية محتلة بحرًا وبرًا وجوًا، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه الاحتلال، ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصًا، وأسروا 199 آخرين، وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وضع مأساوي

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا كاملًا على قطاع غزة الذي يقطنه 2.4 مليون شخص، مع قطع الإمدادات الأساسية من وقود وماء وكهرباء. وحشد الاحتلال قواته خارج قطاع غزة استعدادا لصدور الأمر بـ«عملية برية كبيرة».

في أروقة مستشفى الشفاء، يقوم نازحون بتحضير الخبز لتوزيعه على العائلات. ويعلق آخرون ملابسهم على حبال على الجدران. في هذا الوقت، لا تتوقف صفارات سيارات الإسعاف التي تصل تباعًا لتنقل مصابين وقتلى إلى المستشفى. وهناك أيضًا عائلات قصدت المستشفى لإلقاء النظرة الأخيرة على أفراد منها قبل دفنهم.

«مرحاض واحد»

وتتزايد التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة. وبينما أعلن الاحتلال الإسرائيلي الأحد استئناف إمداد جنوب قطاع غزة بالمياه وذلك لدفع السكان للنزوح من الشمال، قالت الأمم المتحدة إن الإمدادات لا توفر لسكان القطاع سوى «أقل من 4% من استهلاكهم قبل» الحرب.

وترى «يونيسف» أنه «إذا لم تعد المياه والوقود على الفور إلى غزة»، فإن سكانها سيكونون «في خطر وشيك من الموت أو الأوبئة».

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) فيليب لازاريني أكد في مؤتمر صحفي الأحد أن «الظروف الصحية والنظافة الشخصية مروعة»، موضحًا أنه في بعض أماكن النزوح «يتقاسم مئات الأشخاص مرحاضًا واحدًا فقط».