  • Alwasat News
Atwasat

مستشفيات قطاع غزة المنهكة تتحول إلى مراكز إيواء للنازحين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 07:52 مساء
مستشفيات قطاع غزة المنهكة تتحول إلى مراكز إيواء للنازحين
أمام مستشفى الشفاء في غزة. (الإنترنت)
alwasat radio

تكتظ أروقة وساحات مستشفيات قطاع غزة، شمالًا وجنوبًا، بنازحين تقطعت بهم السبل آملين ألا يتعرضوا للقصف الإسرائيلي المتواصل منذ عشرة أيام، ما يثقل كاهلها أكثر في ظل التدفق الهائل للجرحى والقتلى.

وبحسب تقرير لـ«فرانس برس» نصبت مئات العائلات خيامًا أو أقامت سواتر من قماش أو بطانيات للحصول على بعض الخصوصية بمستشفى ناصر في خان يونس (جنوب)، وجلست أميرة (44 عامًا) على الأرض لإعداد بعض شطائر الجبن لأطفالها، وتقول «نشعر بحكة في أجسامنا، لم نستحم منذ أسبوع»، مضيفة «الموت رحمة لنا».

على رصيف المستشفى، أكياس سوداء مليئة بالفضلات وجثث قطط وكلاب ميتة، بينما تفوح رائحة كريهة من جميع الجهات. وامتلأت باحة المستشفى بمئات العائلات التي تنام أرضًا رغم انخفاض درجات الحرارة والبرد في الليل، بينما ينام آخرون في السيارات، بحسب «فرانس برس». 

المستشفيات في قطاع غزة «على وشك الانهيار»
وقالت منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة إن المستشفيات في قطاع غزة «على وشك الانهيار. الأروقة مكتظة بأشخاص يبحثون بطريقة يائسة عن مأوى آمن، والعدد يزداد».

وأضافت «هناك أكثر من ثلاثين ألف شخص لجأوا الى مستشفى الشفاء في مدينة غزة وحده، استنادًا إلى قسم التعاون الدولي في وزارة الصحة» التابعة لحماس. وتابع «نحن قلقون من انتشار الأوبئة بسبب النزوح والنقص في المياه والنظافة الشخصية بين الناس الذين هم في وضع مأساوي». 

-  مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
-  حصيلة جديدة.. استشهاد 3000 شخص جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ودعا الجيش الجمعة المدنيين في مدينة غزة (1.1 مليون نسمة) إلى الانتقال نحو جنوب القطاع، وحثهم السبت على عدم الإبطاء. لكن كثيرين آثروا البقاء في منازلهم بينما تدفق الآلاف لمستشفى الشفاء في مدينة غزة طلبا للأمان. ورغم توجه عشرات آلاف الأشخاص إلى الجنوب، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق جنوبية. وتعرضت اليوم رفح وخان يونس للقصف. وافترش آلاف الأشخاص في رفح وخان يونس في الجنوب حدائق المستشفيات ومدارس الأونروا.

وأطلقت حماس في السابع من أكتوبر عملية «طوفان الأقصى» التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق فلسطينية محتلة بحرًا وبرًا وجوًا، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه الاحتلال، ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصًا، وأسروا 199 آخرين، وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وضع مأساوي 
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا كاملًا على قطاع غزة الذي يقطنه 2.4 مليون شخص، مع قطع الإمدادات الأساسية من وقود وماء وكهرباء.  وحشد الاحتلال قواته خارج قطاع غزة استعدادا لصدور الأمر بـ«عملية برية كبيرة».

في أروقة مستشفى الشفاء، يقوم نازحون بتحضير الخبز لتوزيعه على العائلات. ويعلق آخرون ملابسهم على حبال على الجدران. في هذا الوقت، لا تتوقف صفارات سيارات الإسعاف التي تصل تباعًا لتنقل مصابين وقتلى إلى المستشفى. وهناك أيضًا عائلات قصدت المستشفى لإلقاء النظرة الأخيرة على أفراد منها قبل دفنهم.

«مرحاض واحد»
وتتزايد التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة. وبينما أعلن الاحتلال الإسرائيلي الأحد استئناف إمداد جنوب قطاع غزة بالمياه وذلك لدفع السكان للنزوح من الشمال، قالت الأمم المتحدة إن الإمدادات لا توفر لسكان القطاع سوى «أقل من 4% من استهلاكهم قبل» الحرب.

وترى «يونيسف» أنه «إذا لم تعد المياه والوقود على الفور إلى غزة»، فإن سكانها سيكونون «في خطر وشيك من الموت أو الأوبئة».

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) فيليب لازاريني أكد في مؤتمر صحفي الأحد أن «الظروف الصحية والنظافة الشخصية مروعة»، موضحًا أنه في بعض أماكن النزوح «يتقاسم مئات الأشخاص مرحاضًا واحدًا فقط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز

اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية

«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية
غزة هيروشيما جو بايدن!

غزة هيروشيما جو بايدن!
ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة»

ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة»
بعد منعه في فرنسا.. «آبل» تعدل نظام تشغيل «آيفون 12»

بعد منعه في فرنسا.. «آبل» تعدل نظام تشغيل «آيفون 12»
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»

أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا

أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
«تيك توك» تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط

«تيك توك» تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع في ...
قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»

قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»
باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية

باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية
تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)

تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)
علاج تجريبي للسرطان يعيد للجهاز المناعي قدرته على محاربة الأورام

علاج تجريبي للسرطان يعيد للجهاز المناعي قدرته على محاربة الأورام
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين يزور الصين للقاء حليفه شي جينبينغ
بوتين يزور الصين للقاء حليفه شي جينبينغ
البنتاغون: وضع ألفي جندي أميركي في حالة تأهب تحسبا لانتشار محتمل في الشرق الأوسط
البنتاغون: وضع ألفي جندي أميركي في حالة تأهب تحسبا لانتشار محتمل ...
واشنطن: ليس لدينا دليل على ضلوع متزايد لإيران في حرب غزة
واشنطن: ليس لدينا دليل على ضلوع متزايد لإيران في حرب غزة
«حزب الله» ينعى أربعة من عناصره قتلوا في جنوب لبنان
«حزب الله» ينعى أربعة من عناصره قتلوا في جنوب لبنان
مستشفيات قطاع غزة المنهكة تتحول إلى مراكز إيواء للنازحين
مستشفيات قطاع غزة المنهكة تتحول إلى مراكز إيواء للنازحين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
المزيد
أبوالغيط عن قصف مستشفى في غزة: «أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟»
أبوالغيط عن قصف مستشفى في غزة: «أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف......
«كتائب القسام» تقصف حيفا بصاروخ «آر-160» ردًا على مجازر الاحتلال
«كتائب القسام» تقصف حيفا بصاروخ «آر-160» ردًا على مجازر ......
«إيرباص» تنتقد معارضة ألمانيا تصدير مقاتلات «يوروفايتر» للسعودية
«إيرباص» تنتقد معارضة ألمانيا تصدير مقاتلات «يوروفايتر» ......
مستشفيات قطاع غزة المنهكة تتحول إلى مراكز إيواء للنازحين
مستشفيات قطاع غزة المنهكة تتحول إلى مراكز إيواء للنازحين...
«حزب الله» ينعى أربعة من عناصره قتلوا في جنوب لبنان
«حزب الله» ينعى أربعة من عناصره قتلوا في جنوب لبنان...
المزيد