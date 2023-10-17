بوتين يزور الصين للقاء حليفه شي جينبينغ

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الصين الثلاثاء، للقاء نظيره الصيني شي جينبينغ وتعزيز العلاقات مع حليفة بلاده في إطار قمة تخيّم الحرب بين الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، على جدول أعمالها.

وتستقبل الصين هذا الأسبوع ممثلين عن 130 دولة في إطار منتدى «مبادرة الحزام والطريق» واسعة النطاق التي أطلقها شي، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويعد بوتين من أبرز الحاضرين، إذ يقوم بأول زيارة له إلى قوة كبرى منذ غزو بلاده لأوكرانيا، ومن المقرر أن يعقد محادثات مع شي على هامش المنتدى الأربعاء، وفق ما أفاد الكرملين، فيما تخيّم الحرب بين الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، على جدول القمة.

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وجاء في بيان للكرملين أنه «خلال المحادثات، سيتم التركيز بشكل خاص على القضايا الدولية والإقليمية»، من دون تقديم تفاصيل.

وأكدت بلدان غربية على رأسها الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب أفظع جرائم الحرب بالقصف المتواصل على غزة.

وطلبت الولايات المتحدة من الصين استخدام نفوذها للمساعدة في خفض التصعيد في الحرب التي فر على إثرها أكثر من مليون شخص في قطاع غزة المحاصر، من منازلهم في ظل القصف الإسرائيلي.

ضغط صيني للتوصل إلى وقف لإطلاق النار

ورعت الصين اتفاقا بين إيران، الداعم الأبرز لحماس، وخصمتها الإقليمية السعودية، في وقت سابق هذا العام. ومن المقرر أن توفد مبعوثها إلى الشرق الأوسط تشاي جون إلى المنطقة المضطربة هذا الأسبوع.

ولم ترد أي تفاصيل عن المكان الذي سيتوجه إليه تشاي على وجه التحديد ولا موعد الزيارة، رغم أن شبكة البث الصينية الرسمية «سي سي تي في» ذكرت بأنه سيضغط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات سلام.

ودعت روسيا التي تقيم تقليديا علاقات جيّدة مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء إلى «وقف فوري لإطلاق النار».

وفي بكين، يسعى بوتين إلى تعزيز العلاقات الوثيقة أساسا مع جارته الشيوعية، رغم أن الخبراء يشيرون إلى أن موسكو باتت الشريك الأصغر بشكل متزايد في هذه العلاقة.

أكبر شريك تجاري لروسيا

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مبلغ قياسي قدره 190 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات بكين الجمركية.

وأثارت بكين انتقادات من البلدان الغربية بسبب موقفها من الحرب الأوكرانية التي تصر بكين بأنها تلزم الحياد حيالها، ورفضت انتقاد موسكو لإطلاقها الغزو.

وبينما يوفر منتدى «مبادرة الحزام والطريق» فرصة جديدة لبوتين وشي لإظهار تحالفهما، لا يتوقع خبراء، الإعلان عن أي اتفاقات جديدة كبرى.

وقال مدير «مركز كارنيغي روسيا وأوراسيا» ألكسندر غابويف لـ«فرانس برس»، إن «روسيا تدرك بأن الصين لا ترغب بالتوقيع على أي اتفاقيات دعائية.. تمسك الصين بجميع الأوراق».

وأطلق شي القمة الثلاثاء عبر عقده محادثات مع الرئيسين التشيلي غابريال بوريك والكازاخستاني قاسم-جومارت توكاييف، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الصيني.

والتقى بعد ذلك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، واصفا الزعيم المحافظ بـ«الصديق» فيما شكره على دعمه «مبادرة الحزام والطريق»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

كما التقى برئيسي وزراء بابوا غينيا الجديدة وإثيوبيا.

وقبيل المنتدى، بدا التناغم واضحا بين وزيري خارجية روسيا والصين لدى لقائهما في بكين الاثنين.

وشكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الصين على دعوتها بوتين ليكون «كبير الضيوف» في المنتدى، وفق نص للمحادثة نشرته موسكو، مشيرة إلى أن الأول سيتوجّه إلى كوريا الشمالية بعد بكين.

وأبلغ لافروف وزير الخارجية الصيني وانغ يي بأن بوتين وشي، سيناقشان علاقات البلدين «بأكملها» عندما يجتمعان هذا الأسبوع.

ويرتبط البلدان بتحالف قائم على التكافل، إذ تقدّر الصين دور روسيا كحصن في مواجهة الغرب، بينما تعتمد موسكو بشكل متزايد على دعم موسكو التجاري والجيوسياسي.

وتعد الشراكة التي تزداد عمقا في قلب العلاقة بين شي وبوتين اللذين وصف كل منهما الآخر بـ«الصديق العزيز».

وقال بوتين لشبكة «سي جي تي إن» الصينية الرسمية قبيل الزيارة «الرئيس شي جينبينغ يصفني بالصديق وأنا أناديه صديقي أيضا»، وذلك وفقا لنص المقابلة الذي نشره الكرملين.