ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة وإجراءات ملموسة جدا ينبغي اتخاذها هناك».

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي في تيرانا، «سأواصل المشاورات والمناقشات لكن رغبتي هي التمكن من السفر حين نكون قد حصلنا على اتفاق ملموس، سواء بشأن عدم التصعيد أو حول المسائل الإنسانية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح أنه قد يتمكن من التوجه إلى هناك «ربما في الأيام المقبلة أو في الأسابيع المقبلة».

وستعقد قمة السبت في مصر في أوج الحرب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.