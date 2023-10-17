ماكرون: جميع الدول الأوروبية معرضة لخطر عودة «الإرهاب الإسلامي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء أن «جميع الدول الأوروبية معرضة للخطر» في مواجهة عودة ما وصفه بـ«الإرهاب الإسلامي»، وذلك غداة اعتداء أوقع قتيلين في بروكسل وبعد أيام على اعتداء أراس في فرنسا الذي لم ير فيه ايمانويل ماكرون «خللا» في عمل أجهزة الأمن الفرنسية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في تيرانا، «جميع الدول الأوروبية معرضة للخطر. وهناك بالفعل عودة لهذا الإرهاب الإسلامي ونحن جميعا عرضة. هذا ما يتماشى مع الديموقراطيات ودول القانون حيث يكون هناك أفراد يمكنهم في أي لحظة أن يقرروا ارتكاب الأسوأ»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف بشأن اعتداء أراس (شمال فرنسا) أنه لم ير في ذلك «خللا» في أداء أجهزة الأمن ووزارة الداخلية الفرنسية.