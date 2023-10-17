ماكرون يتحدث عن اجتماعات مكثفة «تتقدم» من أجل الإفراج عن الرهائن لدى حركة حماس

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن «مناقشات مكثفة تتقدم» من أجل الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بعدما ناشدت والدة الرهينة الفرنسية الإسرائيلية ميا شيم «زعماء العالم إلى إطلاق سراح ابنتها»، التي احتجزتها الحركة مع إطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الحالي.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي في تيرانا، «أريد أن أكون حذرا جدا هنا، ستتفهمون ألا أقول المزيد، أولا من أجل عدم خلق توقعات قد تكون مخيبة للآمال، وخصوصا عدم تعريض المحادثات المكثفة التي نجريها للخطر.. لكنها تتقدم، ونتابع هذه المحادثات ساعة بساعة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابع «اتصالات بالطبع مع السلطات الإسرائيلية»، لكن أيضا مع «قوى صديقة تتوسط مع حماس لتأمين الإفراج عن رهائننا وكل الرهائن».