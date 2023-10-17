والدة رهينة «فرنسية إسرائيلية» تدعو زعماء العالم إلى إطلاق سراح ابنتها

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت والدة الرهينة الفرنسية-الإسرائيلية ميا شيم، الثلاثاء «زعماء العالم إلى إطلاق سراح ابنتها» التي تحتجزها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، منذ السابع من أكتوبر الحالي، عندما شنت المقاومة عملية طوفان الأقصى.

وقالت كيرين شيم، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، «أطلب من زعماء العالم إعادة ابنتي إلينا في الحالة التي هي عليها اليوم، وكذلك الرهائن الآخرين»، مضيفة «أتوسّل العالم لإعادة طفلتي إلي»، وفق وكالة «فرانس برس».

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11 فيما يواصل الاحتلال قصف مدن القطاع، ما خلف نحو 3 آلاف «شهيدا»، حتى الآن بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.