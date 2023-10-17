الكرملين: التهديد بتوسع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال قائماً

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الكرملين أن التهديد بتوسع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال قائماً.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، الثلاثاء، عن الكرملين توقعه ببحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال المفاوضات المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينج، في بكين حيث يحضر بوتين المنتدى الثالث لمبادرة «الحزام والطريق».

وقال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن بوتين وشي جينبينغ، ربما يناقشان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال اجتماعهما في بكين هذا الأسبوع، في ضوء التطورات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب وكالة «الشرق».

وعلق الكرملين على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائلاً: «المأساة تتضح أكثر، وهذا نتيجة إهمال الدول لهذه المشكلة».