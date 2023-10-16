رئيس الوزراء البلجيكي: هجوم بروكسل استهدف مواطنين سويديين

القاهرة - بوابة الوسط

ندد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بـ«هجوم مروّع» في بروكسل استهدف مواطنين سويديين وأسفر عن قتيلين مساء الإثنين.

جاء في منشور لرئيس الوزراء على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «لقد قدّمت للتو تعازيّ الصادقة لرئيس الوزراء السويدي على أثر الهجوم المروع على مواطنين سويديين في بروكسل». وأعرب دي كرو عن تضامنه مع عائلات الضحايا وأصدقائهم، مشددا على أن مكافحة الإرهاب عملية مشتركة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفتحت النيابة الفدرالية البلجيكية، مساء الإثنين، تحقيقا في «عمل إرهابي» بعد هجوم أسفر عن مقتل شخصين في بروكسل، وفق ما أفاد متحدث وكالة «فرانس برس».