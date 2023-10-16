تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

شيّع مئات المسلمين، اليوم الإثنين، جثمان الطفل وديع الفيوم، 6 سنوات، الذي تعرض للطعن حتى الموت يوم السبت على يد رجل أميركي في جريمة كراهية ضد الفلسطينيين خارج شيكاغو.

وأظهر مقطع مصور المئات يصطفون للصلاة على جثمان الطفل بحضور والده، وهي الجريمة التي ندد بها الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمس الأحد، واصفًا الأمر بأنه «عمل كراهية مروع»، في حين ربطته الشرطة بالحرب الدائرة بين «إسرائيل» وحركة حماس في قطاع غزة.

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السلطات الفيدرالية تفتح تحقيقا في جرائم الكراهية ضد المسلمين

وصدر أمر باحتجاز القاتل، وهو مالك عقار في إحدى ضواحي شيكاغو، بتهمة بطعن الصبي حتى الموت وإصابة والدته بجروح بالغة. بينما فتحت السلطات الفيدرالية تحقيقا في جرائم الكراهية فيما تقول إنه هجوم مميت ضد المسلمين.

وأجاب جوزيف تشوبا، البالغ من العمر 71 عامًا، وهو يرتدي بذلة برتقالية صادرة عن السجن، وكان شعره أشعثًا، بـ«نعم يا سيدي» للقاضي، لكنه جلس بهدوء في قاعة محكمة مقاطعة ويل، حيث جرى اتهامه رسميًا بثلاث تهم بالقتل، وتهمة واحدة بمحاولة القتل، وتهمتين بالضرب المشدد وتهمتين بارتكاب جريمة كراهية.

وقال المحققون إن الهجوم الذي أدى إلى مقتل وديع الفيوم مرتبط بالصراع المستمر بين «إسرائيل» وحماس. وقال ممثلو الادعاء إنه قبل الهجوم مباشرة، واجه الرجل العجوز والدة الصبي حنان شاهين و«أخبرها أنه غاضب منها بسبب ما يحدث في إسرائيل».

القاتل مهووس بالحرب بين حماس و«إسرائيل»

وجاء في العريضة، ذكرت الأم أن «أنها ردت عليه قائلة: «دعونا نصلي من أجل السلام»، لكن المهاجم «لم يمنحها فرصة لفعل أي شيء ثم هاجمها بسكين». وقالت زوجته ماري للمحققين إن تشوبا «يستمع إلى البرامج الإذاعية المحافظة بشكل منتظم» وأصبح مهووسًا بالحرب بين حماس و«إسرائيل».

وقالت الشرطة إن والدة الطفل، البالغة من العمر 32 عاما، تعرضت للطعن عشرات المرات أثناء محاولتها حماية ابنها وطلب المساعدة. وكانت لا تزال تتعافى في المستشفى بينما تجمع المعزون لحضور جنازة ابنها في مؤسسة المسجد في ضواحي بريدجفيو.

وقال بايدن «هذا العمل المروع من الكراهية ليس له مكان في أمريكا، ويتعارض مع قيمنا الأساسية»، مناشدا الأمريكيين «التوحد ورفض الإسلاموفوبيا وكل أشكال التعصب والكراهية».