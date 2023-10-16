  • Alwasat News
Atwasat

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 10:16 مساء
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
المئات شيعوا جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم، الإثنين 16 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
alwasat radio

شيّع مئات المسلمين، اليوم الإثنين، جثمان الطفل وديع الفيوم، 6 سنوات، الذي تعرض للطعن حتى الموت يوم السبت على يد رجل أميركي في جريمة كراهية ضد الفلسطينيين خارج شيكاغو.

وأظهر مقطع مصور المئات يصطفون للصلاة على جثمان الطفل بحضور والده، وهي الجريمة التي ندد بها الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمس الأحد، واصفًا الأمر بأنه «عمل كراهية مروع»، في حين ربطته الشرطة بالحرب الدائرة بين «إسرائيل» وحركة حماس في قطاع غزة.

- أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو

السلطات الفيدرالية تفتح تحقيقا في جرائم الكراهية ضد المسلمين
وصدر أمر باحتجاز القاتل، وهو مالك عقار في إحدى ضواحي شيكاغو، بتهمة بطعن الصبي حتى الموت وإصابة والدته بجروح بالغة. بينما فتحت السلطات الفيدرالية تحقيقا في جرائم الكراهية فيما تقول إنه هجوم مميت ضد المسلمين.

وأجاب جوزيف تشوبا، البالغ من العمر 71 عامًا، وهو يرتدي بذلة برتقالية صادرة عن السجن، وكان شعره أشعثًا، بـ«نعم يا سيدي» للقاضي، لكنه جلس بهدوء في قاعة محكمة مقاطعة ويل، حيث جرى اتهامه رسميًا بثلاث تهم بالقتل، وتهمة واحدة بمحاولة القتل، وتهمتين بالضرب المشدد وتهمتين بارتكاب جريمة كراهية.

وقال المحققون إن الهجوم الذي أدى إلى مقتل وديع الفيوم مرتبط بالصراع المستمر بين «إسرائيل» وحماس. وقال ممثلو الادعاء إنه قبل الهجوم مباشرة، واجه الرجل العجوز والدة الصبي حنان شاهين و«أخبرها أنه غاضب منها بسبب ما يحدث في إسرائيل».

القاتل مهووس بالحرب بين حماس و«إسرائيل»
وجاء في العريضة، ذكرت الأم أن «أنها ردت عليه قائلة: «دعونا نصلي من أجل السلام»، لكن المهاجم «لم يمنحها فرصة لفعل أي شيء ثم هاجمها بسكين». وقالت زوجته ماري للمحققين إن تشوبا «يستمع إلى البرامج الإذاعية المحافظة بشكل منتظم» وأصبح مهووسًا بالحرب بين حماس و«إسرائيل».

وقالت الشرطة إن والدة الطفل، البالغة من العمر 32 عاما، تعرضت للطعن عشرات المرات أثناء محاولتها حماية ابنها وطلب المساعدة. وكانت لا تزال تتعافى في المستشفى بينما تجمع المعزون لحضور جنازة ابنها في مؤسسة المسجد في ضواحي بريدجفيو.

وقال بايدن «هذا العمل المروع من الكراهية ليس له مكان في أمريكا، ويتعارض مع قيمنا الأساسية»، مناشدا الأمريكيين «التوحد ورفض الإسلاموفوبيا وكل أشكال التعصب والكراهية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)

تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)
الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب
«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية

«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية
«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية

«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية
بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»

بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو

أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة

في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة
السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة

السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول...
كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال

كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال
الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة
بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب

بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية

لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
تناول العنب يوميا يعزز صحة العين

تناول العنب يوميا يعزز صحة العين
نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي

نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي
شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات المونديال (صور)

شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين يبحث للمرة الأولى مع نتانياهو الحرب في غزة
بوتين يبحث للمرة الأولى مع نتانياهو الحرب في غزة
قتيلان بإطلاق نار في بروكسل
قتيلان بإطلاق نار في بروكسل
الاحتلال الإسرائيلي يتوقّع حربًا طويلة الأمد وسط احتمال بشن هجوم بري على قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يتوقّع حربًا طويلة الأمد وسط احتمال بشن هجوم ...
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
النيابة الفدرالية تفتح تحقيقا في «عمل إرهابي» بعد إطلاق النار في بروكسل
النيابة الفدرالية تفتح تحقيقا في «عمل إرهابي» بعد إطلاق النار في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
المزيد
بايدن والسيسي يتفقان هاتفيا على أولوية إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
بايدن والسيسي يتفقان هاتفيا على أولوية إيصال المساعدات ......
رئيسة المفوضية الأوروبية: هجوم بروكسل «دنيء»
رئيسة المفوضية الأوروبية: هجوم بروكسل «دنيء»...
رئيس الوزراء البلجيكي: هجوم بروكسل استهدف مواطنين سويديين
رئيس الوزراء البلجيكي: هجوم بروكسل استهدف مواطنين سويديين...
النيابة الفدرالية تفتح تحقيقا في «عمل إرهابي» بعد إطلاق النار في بروكسل
النيابة الفدرالية تفتح تحقيقا في «عمل إرهابي» بعد إطلاق ......
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في ......
المزيد