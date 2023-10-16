الاحتلال الإسرائيلي يتوقّع حربًا طويلة الأمد وسط احتمال بشن هجوم بري على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

توّقع الاحتلال الإسرائيلي حربًا طويلة الأمد مع حماس، زاعما ثقته بتحقيق النصر، يأتي ذلك في الوقت الذي وصل خلاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في زيارة هي الثانية خلال بضعة أيام لإبداء الدعم الكامل للعدوان الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة.

وتستعد قوات الاحتلال لشن هجوم بري على قطاع غزة عقب العملية التي نفذتها حركة «حماس» ضد الاحتلال وفي مستوطنات بغلاف غزة ردًا على «اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة»، بحسب «فرانس برس».

وفجر يوم السبت الماضي 7 أكتوبر أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية «طوفان الأقصى» مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية؛ حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، وقتلوا وجرحوا عددًا منهم، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف القطاع بلا هوادة

ومنذ العملية يقصف الاحتلال الإسرائيلي بلا هوادة القطاع الخاضع لحصار مطبق، أسفر عن مقتل الآلاف من الفلسطينيين ودمر مئات المباني، وبعد أربعة أيام على زيارة تضامنية أجراها إلى الاحتلال الإسرائيلي جال بعدها على ست دول عربية، عاد بلينكن، الإثنين؛ حيث تنقّل بين تل أبيب والقدس وسط دوي صفارات الإنذار لتحذير سكان المدينتين من ضربات صاروخية محتملة.

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وتأتي عودة بلينكن في ظل تقارير تفيد بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس دعوة تلقاها لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة تعبيرًا عن مزيد من التضامن، بعدما أكد مرارًا خلال الأيام الماضية المساندة الأميركية الراسخة للاحتلال الإسرائيلي وتزويده بدعم عسكري إضافي.

وعقب محادثات أجرياها في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لبلينكن «دعني أقل لك سيدي الوزير، ستكون هذه حربًا طويلة، والثمن سيكون باهظًا ولكن سننتصر من أجل إسرائيل والشعب اليهودي، ومن أجل القيم التي يؤمن بها البلدان». ورد بلينكن «أنتم تحظون، وستحظون على الدوام، بدعم الولايات المتحدة».

والتقى بلينكن كلًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي كان قبل الهجمات على خلاف غالبًا مع بايدن والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

تسوية أحياء بالأرض واستشهاد 2750 شخصًا

وفي قطاع غزة، أدت سبعة أيام من القصف الجوي والمدفعي المتواصل إلى تسوية أحياء بالأرض واستشهاد نحو 2750 شخصًا غالبيتهم من المدنيين وبينهم عدد كبير من الأطفال.

ولم تدعُ إدارة بايدن إلى وقف لإطلاق النار، في حين يسعى وزير خارجيته لحشد التأييد ضد حماس، وأشار مسؤولون أميركيون الى أن بلينكن سمع خلال جولته التي شملت الأردن والسعودية والبحرين ومصر والإمارات وقطر، كلامًا بشأن مخاوف حول المعاناة الإنسانية للمدنيين في غزة.

واستجابة لضغوط أميركية، أعاد الاحتلال، الأحد، ضخ المياه إلى جنوب قطاع غزة بعدما أعلنت قطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود وغيرها عن القطاع الذي يقطنه 2.4 مليون شخص.

الوقت داهم لإنقاذ ملايين الأشخاص

لكن الظروف لا تزال مزرية جدًا، وقد حذّرت، الإثنين، وكالات إغاثة من أن الوقت داهم لإنقاذ ملايين الأشخاص وسط شح في الوقود والغذاء وغيرها من الإمدادات الحيوية. إلى ذلك تدفع الولايات المتحدة باتّجاه إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر لإدخال المساعدات وإتاحة انتقال رعايا أجانب إلى الأراضي المصرية.

وأعلنت الولايات المتحدة تعيين منسق خاص للمساعدات الإنسانية إلى غزة هو السفير السابق ديفيد ساترفيلد الذي باشر عمله الإثنين. وحذّرت الإدارة الأميركية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطوات أكثر تشددًا مثل التهجير الشامل للفلسطينيين، وهو ما أبدى الرئيس محمود عباس وغيره من المسؤولين العرب خشيتهم منه.

احتلت إسرائيل قطاع غزة للمرة الأولى خلال حرب الأيام الستة عام 1967، قبل أن تنسحب وتعيده بالكامل إلى الفلسطينيين عام 2005. بعيد ذلك فرضت إسرائيل حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا على القطاع، تم تشديده بعدما سيطرت عليه حماس في العام 2007.