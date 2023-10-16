كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط

طلب وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا، الإثنين، من السفير الإسرائيلي في بوغوتا «الاعتذار والمغادرة»، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووصف ليفا على حسابه على منصة «إكس» تصريحات السفير غالي داغان ردًا على بيترو بأنها «وقاحة مجنونة». وكان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية، بحسب «فرانس برس».

وانتقد بيترو طريقة رد الاحتلال على العملية التي أطلقتها حركة «حماس» في 7 أكتوبر الجاري، والتي جاءت ردًا على اعتداءات الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى. كما نشر الرئيس الكولومبي عبر حسابه، مجموعة من صور الأطفال الفلسطينيين مع التعليق: «قتلوا بسبب الاحتلال غير القانوني».

الاحتلال يوقف الصادرات الدفاعية إلى كولومبيا

وكان الاحتلال الإسرائيلي استدعى في وقت سابق سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب على خلفية تصريحات الرئيس جوستافو بيترو بشأن الحرب على غزة التي اعتبرتها إسرائيل «تصريحات عدائية». كما قرر الاحتلال الإسرائيلي وقف الصادرات الدفاعية إلى كولومبيا.

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وسبق أن هدد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي الذي منع تصدير المعدات الأمنية إلى بلاده بسبب موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة.