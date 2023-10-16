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بريطانيا تزيد مساعدتها الإنسانية للفلسطينيين بمعدل الثلث

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 06:20 مساء
بريطانيا تزيد مساعدتها الإنسانية للفلسطينيين بمعدل الثلث
فتاة تنظر من فتحة منزلها المدمر إلى أهالي من غزة مجتمعين حول منازل مدمرة جراء القصف الإسرائيلي. (الإنترنت)
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الإثنين، زيادة المساعدة الإنسانية البريطانية للفلسطينيين بمعدل الثلث، أي بمقدار 10 ملايين جنيه إسترليني (11.5 مليون يورو) إضافية.

وقال سوناك أمام البرلمان «علينا دعم الشعب الفلسطيني لأنه أيضًا ضحية لحماس». وأعلن من جانب آخر حصيلة جديدة بلغت ستة بريطانيين على الأقل قتلوا في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، فيما هناك 10 في عداد المفقودين، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت، زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرّض القطاع لقصف إسرائيلي مكثّف منذ السبت الماضي.

وقالت رئيسة المفوضية بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «ستزيد المفوضية فورًا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو. سيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو».

 «الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير»
وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» الأحد أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن «كارثة إنسانية غير مسبوقة». 

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وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحفيين «لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية». وأشار إلى تكشف «كارثة إنسانية غير مسبوقة» في القطاع الساحلي.

وتحولت أحياء كاملة في مدينة غزة إلى أنقاض جراء القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، وتكتظ المستشفيات بآلاف الجرحى في القطاع، فيما قدّرت الأمم المتحدة أن مليون فلسطيني نزحوا عن منازلهم خلال الأسبوع الأول من التصعيد.

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر إلى استشهاد ما لا يقل عن 2750 شخصًا في قطاع غزة، وإصابة 9700 آخرين غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

وقف إطلاق نار في جنوب غزة
ونقلت «رويترز» عن مصدرين أمنيين مصريين، الإثنين، أن مصر والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، اتفقوا على وقف إطلاق نار في جنوب غزة على أن يبدأ الساعة 0600 بتوقيت غرينتش (9 صباحًا بتوقيت القاهرة)، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وأضاف المصدران للوكالة أن وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات لكنهما لم يوضحا المدة المحددة. وأوضح أن الدول الثلاث اتفقت على فتح معبر رفح حتى الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، الإثنين، كإعادة افتتاح أولية ليوم واحد.

في المقابل نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مع مصر وأميركا بشأن وقف إطلاق النار في جنوب غزة، لتمكين إدخال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: «لا اتفاق حتى هذه اللحظة على وقف إطلاق نار وإدخال مساعدات إغاثية مقابل السماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية» عبر معبر رفح المصري.

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