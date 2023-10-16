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وقف جلسة خاصة بالكنيست مع دوي صفارات الإنذار في القدس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 04:37 مساء
وقف جلسة خاصة بالكنيست مع دوي صفارات الإنذار في القدس
صاروخ أطلقته كتائب القسام باتجاه تل أبيب. (الإنترنت)
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دوت صفارات الإنذار، الإثنين، في القدس وسمع دوي انفجارات في المدينة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي «دوي صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس»، بينما كان برلمان الاحتلال الإسرائيلي في جلسة خاصة في مستهل الدورة الشتوية وتم وقفها إثر دوي الصفارات، بحسب «فرانس برس».

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الإثنين، أبرزها القدس وتل أبيب وبيت شيمش وبتاح تكفا وبني براك ورمات غان وحولون وغفعاتيم، في الوقت الذي تستمر فيه «حماس» في إطلاق رشقات صاروخية من حين لآخر على مدن وبلدات تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال يستهدف غزة بأعنف ضربات جوية
ويشن الاحتلال الإسرائيلي أعنف ضرباته الجوية على الإطلاق على غزة، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: «في الساعات الأخيرة، دمرت عشرات مقرات القيادة العملياتية ومواقع إطلاق قذائف هاون في قطاع غزة.. كما تم تدمير مقر القيادة للمدعو علي القاضي أحد قادة وحدة النخبة التابعة لمنظمة حماس والذي تم القضاء عليه قبل عدة أيام».

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وفي أحدث حصيلة للضحايا، قالت وزارة الصحة في غزة إن 2750 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا وأصيب 9700 منذ السابع من أكتوبر. ولا يزال ألف شخص في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم تحت الأنقاض.

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