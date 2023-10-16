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قطر تعلن نجاح عملية لمّ شمل أوكرانيين بأطفالهم بعدما كانوا لدى روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 02:17 مساء
قطر تعلن نجاح عملية لمّ شمل أوكرانيين بأطفالهم بعدما كانوا لدى روسيا
طفل يسير أمام مدرسة مدمرة في مدينة زيتومير في شمال أوكرانيا، 23 مارس 2023. (أ ف ب)
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أعلنت قطر الاثنين أنها جمعت أربعة أطفال أوكرانيين بعائلاتهم في أوكرانيا، بعدما كانوا بعهدة السلطات الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022.

وتتهم كييف روسيا بترحيل آلاف الأطفال وبينهم رضّع خلافاً لإرادة ذويهم، لغسل أدمغتهم، وآخرين أكبر سنًا لإخضاعهم لتدريبات عسكرية، لكنّ السلطات الروسية تقول إنه يجرى نقل الأطفال من مناطق النزاع إلى مناطق آمنة لتقديم رعاية بديلة لهم، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، «تعلن دولة قطر عن نجاح عملية لم شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم في أوكرانيا»، مشيرة إلى أنها «سهّلت استضافة الأطفال وعائلاتهم في مقر سفارة قطر في موسكو هذا الأسبوع، ومن ثم نقلهم إلى وجهتهم النهائية» في أوكرانيا.

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وأوضح دبلوماسي مطلع على الملفّ أن العملية تشمل أربعة قصر تتراوح أعمارهم بين عامين و17 سنة، مشيرًا إلى أن ثلاثة منهم أصبحوا مع عائلاتهم وسيعودون إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، أما الرابع فعائلته لم تتمكن من الحضور إلى روسيا لكنّه سيسافر إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة.

ومن بين القصّر، طفل فقد الاتصال بوالدته أثناء وجوده في مستشفى روسي، عندما اندلعت الحرب، وآخر احتُجزت والدته في روسيا.

وسيسافر الأطفال الأربعة إلى أوكرانيا عبر دول أخرى بينها قطر واستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا.

«ترحيل غير القانوني» للأطفال
وأعربت الوزارة عن «تقدير قطر الكامل لحكومتي أوكرانيا وروسيا الاتحادية على تعاونهما والتزامهما بضمان سلامة وأمن هؤلاء الأطفال».

وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، إن «عودة الأطفال الأوكرانيين إلى أسرهم اليوم تمثل خطوة إيجابية وبادرة حسن النية بين الحكومتين الأوكرانية والروسية».

وفي مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في «الترحيل غير القانوني» للأطفال. ويشمل العدد ما لا يقلّ عن 19 ألف طفل أوكراني، بحسب كييف.

ورفض الكرملين الاتهامات وردّ بفرض عقوبات على المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وأعيد حتى الآن 385 طفلاً أوكرانيًا كان قد «تم ترحيلهم» إلى روسيا إلى عائلاتهم، وفقًا لتعداد أكدته منظمة قرى الأطفال النمسوية المشاركة في عمليات الإعادة.

وتلعب قطر دور الوساطة في عدد من القضايا الدولية. وتوسطت مؤخرًا في اتفاق لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران تضمّن تحويل أرصدة مجمّدة لإيران بقيمة ستة مليارات دولار.

وأعربت الخارجية القطرية عن أملها في أن تكون هذه العملية «بداية مهمة نحو لم شمل بقية الأطفال المتأثرين بالحرب الروسية الأوكرانية بعائلاتهم».

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