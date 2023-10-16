«فرانس برس»: بلينكن يعود لـ«إسرائيل» بعد جولة مباحثات في دول عربية

القاهرة - بوابة الوسط

عاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال محادثات بشأن تطورات المواجهات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

جاء ذلك بعد جولة بلينكن ومباحثات أجراها في ست دول عربية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعاد بلينكن الذي كان زار كيان الاحتلال الإسرائيلي الخميس في زيارة تضامنية مع المحتل، إلى تل أبيب، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في القدس، بعد جولة شملت الأردن والإمارات والسعودية والبحرين وقطر ومصر.