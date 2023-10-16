  • Alwasat News
Atwasat

«فرانس برس»: بلينكن يعود لـ«إسرائيل» بعد جولة مباحثات في دول عربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 11:02 صباحا
«فرانس برس»: بلينكن يعود لـ«إسرائيل» بعد جولة مباحثات في دول عربية
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

عاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال محادثات بشأن تطورات المواجهات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

جاء ذلك بعد جولة بلينكن ومباحثات أجراها في ست دول عربية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعاد بلينكن الذي كان زار كيان الاحتلال الإسرائيلي الخميس في زيارة تضامنية مع المحتل، إلى تل أبيب، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في القدس، بعد جولة شملت الأردن والإمارات والسعودية والبحرين وقطر ومصر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»

بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»
في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة

في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة
السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة

السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول...
كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال

كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال
الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة
بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب

بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية

لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
تناول العنب يوميا يعزز صحة العين

تناول العنب يوميا يعزز صحة العين
نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي

نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي
وزير الخارجية الإيراني: إذا اتسع نطاق الحرب في غزة فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا أيضا

وزير الخارجية الإيراني: إذا اتسع نطاق الحرب في غزة فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا...
شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات المونديال (صور)

شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات ...
الأهلي طرابلس يتعادل وديا مع الصفاقسي التونسي وسط تألق لافت لكرواع (صور)

الأهلي طرابلس يتعادل وديا مع الصفاقسي التونسي وسط تألق لافت لكرواع (صور)
بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس حياتهم اليومية

بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس...
أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإليزيه: ماكرون حذر الرئيس الإيراني من أي تصعيد في فلسطين
الإليزيه: ماكرون حذر الرئيس الإيراني من أي تصعيد في فلسطين
السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة
السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع ...
بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»
بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية...
لافروف يصل الصين قبل زيارة مرتقبة لبوتين
لافروف يصل الصين قبل زيارة مرتقبة لبوتين
ألمانيا تدعو سورية إلى الإعلان الكامل عن برنامجها للأسلحة الكيميائية
ألمانيا تدعو سورية إلى الإعلان الكامل عن برنامجها للأسلحة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
المزيد
ألمانيا تتحدث عن «احتمال اندلاع نزاع إقليمي كبير».. وتحذر إيران من «اللعب بالنار»
ألمانيا تتحدث عن «احتمال اندلاع نزاع إقليمي كبير».. وتحذر ......
«فرانس برس»: بلينكن يعود لـ«إسرائيل» بعد جولة مباحثات في دول عربية
«فرانس برس»: بلينكن يعود لـ«إسرائيل» بعد جولة مباحثات في دول......
وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الشمالية الأربعاء
وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الشمالية الأربعاء...
ألمانيا تدعو سورية إلى الإعلان الكامل عن برنامجها للأسلحة الكيميائية
ألمانيا تدعو سورية إلى الإعلان الكامل عن برنامجها للأسلحة ......
لافروف يصل الصين قبل زيارة مرتقبة لبوتين
لافروف يصل الصين قبل زيارة مرتقبة لبوتين...
المزيد