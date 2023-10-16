ألمانيا تدعو سورية إلى الإعلان الكامل عن برنامجها للأسلحة الكيميائية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا ألمانيا سورية، الأحد، إلى الإعلان الكامل عن برنامجها للأسلحة الكيميائية وإنهائه.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دينيس كوميتات، على منصة إكس (تويتر سابقاً): «قبل 10 سنوات، وتحت ضغط دولي، انضمت سورية إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية»، مضيفا أن الهدف كان «تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية في سورية بعد أن استخدمها نظام (الرئيس بشار) الأسد ضد شعبه»، بحسب وكالة «الشرق».

وتابع قائلاً: «حتى اليوم، لم تمتثل سورية لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.. ونتيجة لذلك فقدت سورية حقها في التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية».

دعوة سورية إلى تحمل مسؤوليتها

وقال الناطق «لا يمكننا أن نقبل الإفلات من العقاب، ونواصل دعوة سورية إلى تحمل مسؤوليتها والإعلان الكامل عن برنامجها للأسلحة الكيميائية والقضاء عليه بشكل يمكن التحقق منه».

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وكانت وزارة الخارجية السورية قد رفضت في يناير تقريراً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يتهم دمشق باستخدام غاز الكلور في هجوم على مدينة دوما عام 2018، أودى بحياة العشرات.

وقالت المنظمة إن تحقيقاً استمر لنحو العامين خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية، أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في المدينة التي كانت خاضعة آنذاك لسيطرة مسلحين معارضين للنظام.