بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بجريمة قتل الطفل الفلسطيني وديع الفيومي في ولاية شيكاغو، واصفا الأمر بأنه «عمل كراهية مروع».

وقال بايدن في بيان «هذا العمل المروع من الكراهية ليس له مكان في أميركا، ويتعارض مع قيمنا الأساسية: التحرر من الخوف من الطريقة التي نصلي بها ومما نؤمن به ومن نحن»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنه يصلي من أجل شفاء والدة الطفل التي أصيبت أيضا بجروح خطيرة في الاعتداء.

الجاني طعن الطفل 26 مرة

وأقدم رجل عمره 71 عاما، من ولاية إلينوي، على طعن الطفل الذي يبلغ ستة أعوام حتى الموت، كما طعن أمه أيضا، وذلك في جريمة اعتبرتها الشرطة مرتبطة بما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

- أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو

ووجهت السلطات له تهمة القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية، والضرب المشدد بسلاح مميت.