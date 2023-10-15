  • Alwasat News
Atwasat

فرنسا ترفع حالة التأهب إلى «القصوى» إثر هجوم على مدرسة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 11:29 صباحا
فرنسا ترفع حالة التأهب إلى «القصوى» إثر هجوم على مدرسة
تعبئة 45 ألف شرطي فرنسي تحسباً لأعمال شغب (ا ف ب)
alwasat radio

أعلن مكتب الرئاسة الفرنسية، السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أمر بتعبئة سبعة آلاف جندي، لتعزيز الدوريات الأمنية في البلاد إثر هجوم نفذه متطرف في «أراس»، راح ضحيته معلم.

وقد رفعت فرنسا حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى، الجمعة، بعدما طعن رجل (20 عاما) معلما حتى الموت، وأصاب اثنين آخرين بجروح بالغة في هجوم على مدرسة بمدينة «أراس» شمال فرنسا، حسب وكالة «فرانس برس».

وذكر مكتب ماكرون أن القوات ستجرى تعبئتها بحلول مساء الإثنين حتى إشعار آخر، وذلك في إطار عملية جارية تنتظم فيها مرور دوريات وسط المدن الكبرى والمواقع السياحية.

-ماكرون: فرنسا تقوم بتعبئة الموارد لتقديم المساعدة الطارئة للشعب الليبي
تعبئة 45 ألف شرطي فرنسي تحسباً لأعمال شغب

من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، إن الهجوم الذى نفذ في «أراس» له صلة بأحداث في الشرق الأوسط، حيث يشن الإحتلال الإسرائيلى هجوما عنيفا عسكريا، للقضاء على حركة حماس، بعد تنفيذها عملية «طوفان الأقصي» ضد الإحتلال الإسرائيلي السبت الماضي.

ويأتي هذا التأهب الأمني في ظل استضافة فرنسا بطولة كأس العالم للروغبي، واستعدادها لمواجهة جنوب أفريقيا مساء السبت في الدور ربع النهائي.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، شهدت فرنسا سلسلة هجمات لمتشددين، كان أسوأها هجوم متزامن لمسلحين ومهاجمين انتحاريين على ساحات ترفيهية ومقاهٍ بباريس في نوفمبر 2015.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما

وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»

وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»
منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»

منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»
كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية

كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية
نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا

نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا
إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا

إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا
«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا

«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا
الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة

تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة
«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة الاحتلال»

«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة ...
الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين: الجيش الروسي يحسّن مواقعه على الجبهة مع أوكرانيا
بوتين: الجيش الروسي يحسّن مواقعه على الجبهة مع أوكرانيا
بلينكن يلتقي ولي العهد السعودي خلال جولته في الشرق الأوسط
بلينكن يلتقي ولي العهد السعودي خلال جولته في الشرق الأوسط
ألمانيا تحذّر مواطنيها من التوجه إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي ولبنان
ألمانيا تحذّر مواطنيها من التوجه إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي ...
الولايات المتحدة تجلي رعاياها في «إسرائيل» الإثنين بحرا إلى قبرص
الولايات المتحدة تجلي رعاياها في «إسرائيل» الإثنين بحرا إلى قبرص
الاحتلال: مقتل إسرائيلي وجرح آخرين في إطلاق نار من لبنان
الاحتلال: مقتل إسرائيلي وجرح آخرين في إطلاق نار من لبنان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
المزيد
بابا الفاتيكان يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة
بابا الفاتيكان يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة...
البولنديون يصوّتون في «أهم» انتخابات منذ سقوط الشيوعية
البولنديون يصوّتون في «أهم» انتخابات منذ سقوط الشيوعية...
فرنسا ترفع حالة التأهب إلى «القصوى» إثر هجوم على مدرسة
فرنسا ترفع حالة التأهب إلى «القصوى» إثر هجوم على مدرسة...
الاحتلال: مقتل إسرائيلي وجرح آخرين في إطلاق نار من لبنان
الاحتلال: مقتل إسرائيلي وجرح آخرين في إطلاق نار من لبنان...
الولايات المتحدة تجلي رعاياها في «إسرائيل» الإثنين بحرا إلى قبرص
الولايات المتحدة تجلي رعاياها في «إسرائيل» الإثنين بحرا إلى ......
المزيد