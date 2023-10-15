بلينكن يلتقي ولي العهد السعودي خلال جولته في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط



التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يجرى بجولة إقليمية في الشرق الأوسط، الأحد، الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، التي علقت للتو محادثات التطبيع مع «إسرائيل».

وقال مسؤول أميركي إن اللقاء بين الوزير الأميركي وولي العهد، الحاكم الفعلي لبلاده، في الرياض بدأ بعد الـ07.30 (04.30 ت غ)، حسب وكالة «فرانس برس» .

ويجرى بلينكن جولة في المنطقة، تشمل ستّ دول عربية، منذ بدء عملية «طوفان الأقصي» التى شنها حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1300 إسرائيليا، وأعقبتها حملة قصف إسرائيلية كثيفة قتلت أكثر من 2300 فلسطيني في قطاع غزة، مع ترقب اجتياح بري إسرائيلي للقطاع المحاصر.

تعليق محادثات تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

وأكّد ولي العهد السعودي، قبل وقت قصير من اندلاع الحرب، إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة، لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

بينما صرح مصدر مقرب من الحكومة السعودية، السبت، بأن الرياض علّقت المحادثات. ويشتبه مراقبون في أن حماس شنت «طوفان الأقصي» ضد الاحتلال الإسرائيلي لوقف التطبيع، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف القضية الفلسطينية بشكل أكبر.

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لم تعترف السعودية أبدا بإسرائيل، ولم تنضم لـ«اتفاقيات أبراهام» الموقعة في 2020 بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب برعاية أميركية. بينما تدفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ أشهر لوضع السعودية على هذا المسار.

وقدمت السعودية، بقيادة ولي العهد، مطالبها بضمانات أمنية من الولايات المتحدة، والمساعدة على تطوير برنامج نووي مدني. وبينما يظل محمد بن سلمان شخصية مثيرة للجدل بشدة في الولايات المتحدة، حيث أفاد تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية بأنه وراء قتل وتقطيع الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في العام 2018، أثار الرئيس جو بايدن، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة منبوذة، انتقادات داخلية بعد زيارته السعودية العام الماضي، مكتفيا بمصافحة بقبضة اليد مع الأمير الشاب.